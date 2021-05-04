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04 мая 2021, 17:49

Организация БСЖ "Беллегпрома" дала старт марафону добрых дел ко Дню семьи

Фото пресс-службы концерна "Беллегпром"
Фото пресс-службы концерна "Беллегпром"
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4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе одного из отделений ТЦСОН Минского района при приходе Храма Святителя Дмитрия Ростовского в агрогородке Михановичи представительницы первичной организации Белорусского союза женщин "Беллегпрома" дали старт марафону добрых дел в рамках республиканской акции "Моя семья - моя страна", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Сотрудницы концерна передали отделению материалы для организации занятий декоративно-прикладным творчеством, а работники центра провели для гостей и подопечных совместные мастер-классы. Закончилась встреча чаепитием.

Глава концерна Татьяна Лугина отметила: "Это наше огромное богатство и достижение - социально ориентированное государство. Страна, в которой никто не выброшен на окраину жизни, где и человек человеку готов и рад помочь, и государственные институты заботятся о каждом. А сегодня нам хотелось бы в первую очередь поделиться своим теплом, отдать частичку своей души этим людям. Мы готовы и дальше поддерживать отделение в их начинаниях, учитывая, что среди подопечных здесь большинство женщин, которые занимаются рукоделием. Самое главное, я считаю, это духовное единение, чтобы вся страна была как одна семья. И слова искренней благодарности хочу адресовать людям, которые посвятили свою жизнь работе с людьми пожилого возраста, с инвалидностью".

Председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Тамара Красовская поблагодарила представителей концерна за внимание к учреждениям отрасли и выразила надежду, что сотрудничество станет еще более активным и плодотворным. "Мы благодарны концерну за инициативу по проведению сегодняшнего мероприятия. В продолжение добрых дел пригласили представительниц союза женщин "Беллегпрома" провести мероприятие для деток - подопечных Ивенецкого дома-интерната. Договорились, что к 1 июня - Дню защиты детей - запланируем интересное мероприятие для воспитанников", - сказала она.

В рамках проведения в 2021 году Года народного единства Министерство труда и социальной защиты инициировало проведение республиканской акции "Моя семья - моя страна", приуроченной к празднованию в стране Дня семьи (15 мая).

Своим марафоном добрых инициатив "Беллегпром" хочет подчеркнуть, что белорусы - одна большая семья, что важно проявлять милосердие, заботу и внимание не только к родным и близким, но и к совершенно незнакомым людям, которые в этом нуждаются.

В рамках акции "Моя семья - моя страна" концерн планирует провести различные мероприятия: чествование работниц, удостоенных ордена Матери и впервые ставших мамами, ветеранов труда отрасли легкой промышленности, закладку аллей трудовых поколений, творческие конкурсы для семей, работающих на предприятиях "Беллегпрома", и др.

В концерн "Беллегпром" входит 74 организации, 59 из которых - промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная. Продукция поставляется в более чем 50 стран.-0-

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Теги
акция Министерство труда и соцзащиты предприятие семья
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