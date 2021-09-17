Организация БСЖ "Беллегпрома" вручила подарки подопечным Борисовского психоневрологического интерната

Фото пресс-службы концерна "Беллегпром"
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительницы первичной организации Белорусского союза женщин "Беллегпрома" и ОАО "Світанак" посетили с подарками Борисовский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна.
"Одежду, предметы личной гигиены и материалы для творчества получили подопечные интерната. Проживающие рассказали, что у них есть "Доска желаний" и попросили активисток БСЖ по возможности исполнить их маленькие мечты", - рассказали в пресс-службе.
Гостинцы отправились и в православный женский монастырь Ксении Петербургской в аг.Барань.
Также представительницы первички БСЖ "Беллегпрома" перечислили пожертвования на восстановление костела в Будславе.-0-
Фото пресс-службы концерна "Беллегпром"