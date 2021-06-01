Организация БСЖ "Беллегпрома" вручила подарки учащимся Петриковского училища легкой промышленности

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представительницы первичной организации Белорусского союза женщин "Беллегпрома" поздравили учащихся Петриковского государственного специального профессионально-технического училища закрытого типа №1 легкой промышленности с Днем защиты детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь концерна Марина Васькевич.

Первичка БСЖ "Беллегпрома" - частый гость петриковского училища. В апреле этого года концерн и учреждение подписали соглашение о сотрудничестве. Учащиеся получают профессию швеи, поэтому концерн планирует трудоустраивать девушек на своих предприятиях.

Сегодня представители концерна пришли не с пустыми руками - с изделиями белорусских предприятий. Свои поздравления учащимся передал и глава государства: огромные корзины сладостей как нельзя кстати в такой день. Воспитанницы подарили гостям творческие номера, продемонстрировав свои способности и таланты.

"Стало уже доброй традицией встречаться в такой непринужденной обстановке за чашкой чая. Девушки делятся своими мечтами и планами, а мы стараемся подарить им тепло наших материнских сердец, вселить надежду на светлое, радостное будущее не только словом, но и делом. Рассказываем о наших предприятиях, приглашаем на работу. Готовы поддержать девчонок, помочь не только с рабочим местом, но и с жильем. Весьма символично в День защиты детей быть именно в таком учреждении, ведь наша задача, взрослых, - защитить от опасности, протянуть руку, проявить заботу о тех, кому она нужнее всего", - отметила член правления первички БСЖ концерна Светлана Хадаркевич.-0-