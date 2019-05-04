Организация движения у Западного кладбища под Минском будет изменена 5-7 мая

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В период массового посещения Западного кладбища на Радуницу на территории Минского района с 5 по 7 мая во избежание заторовых ситуаций и для удобства граждан организация движения на прилегающих к кладбищу участках автодорог будет изменена. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
В связи с ремонтом моста вблизи д. Озерцо, подъезд к указанному кладбищу личного транспорта со стороны Минска будет ограничен. Движение организовано по автодорогам М6 (Минск-Гродно) и Р65 (Заславль-Дзержинск-Озеро) через д. Старое Село, а затем по автодороге МКАД-Городище-Старое Село.
Выезд из кладбища в сторону Минска будет организован по автодороге МКАД-Городище-Старое Село.
"Во избежание заторовых и аварийных ситуаций ГАИ Минской области призывает водителей к предельному вниманию, повышенной дисциплинированности и убедительно просит по возможности воспользоваться услугами общественного транспорта", - проинформировали в УГАИ УВД Минского облисполкома.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.362 BYN
|2.352 BYN
|2.362 BYN
|USD
|2.1141 BYN
|2.102 BYN
|2.109 BYN
|RUB
|3.2334 BYN
|3.215 BYN
|3.24 BYN