Организацию движения у крупных кладбищ под Минском изменят 5-7 мая

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На время массового посещения кладбищ на Радуницу на территории Минского района с 5 по 7 мая во избежание заторовых ситуаций и для удобства граждан организация движения на прилегающих к кладбищу участках автодорог будет изменена. Об этом сообщил БЕЛТА официальный представитель УГАИ УВД Минского облисполкома Сергей Чеботарев.

На участке автодороги Н9031 Колодищи - Заславль, прилегающем к Северному кладбищу, со стороны кольцевого пересечения с автодорогой Р58 в направлении перекрестка с подъездом к деревне Заболотье будет организовано одностороннее движение с выделением полосы встречного направления для общественного транспорта. Двигающиеся со стороны транспортной развязки МКАД в д. Цна машины для въезда на кладбище будут направлены в объезд по автомобильным дорогам Дубовляны - Боровляны - Королев Стан и Минск - Калачи - Мядель. "Таким образом, подъезд к Северному кладбищу будет осуществляться в одностороннем режиме со стороны автодороги Р58 Минск - Калачи - Мядель. Авто посетителей в связи с отсутствием стоянок достаточной вместимости будут размещены на правой обочине автодороги Колодищи - Заславль, существующих гостевых стоянках кладбища", - отметил Сергей Чеботарев.

Также с 5 по 7 мая будет изменена организация движения на прилегающих к Западному кладбищу участках автодорог. Подъезд авто со стороны Минска в этом году ограничат из-за ремонта моста вблизи деревне Озерцо. Движение будет осуществляться по автодорогам М6 Минск - Гродно и Р65 Заславль - Дзержинск - Озеро через д. Старое Село, а затем по автодороге МКАД - Городище - Старое Село. Выезд с кладбища будет организован по автодороге МКАД - Городище - Старое Село. Личный транспорт будет размещен на территории кладбища с въездом в основной проезд и выездом через запасные ворота в кольцевом режиме.

В районе Михановичского кладбища подъезд транспорта со стороны Минска будет осуществляться по автодороге Новый Двор - Михановичи - Пятевщина через п. Михановичи. А выезд будет организован по автодороге Асеевка - Михановичи и Смолевичи - Самохваловичи - Негорелое. Так как количество стояночных мест ограничено, личный транспорт будет размещен на обочинах проездов, а также на территории кладбища. После заполнения разворотной площадки автобусами въезд и выезд личного транспорта будет осуществляться через запасные ворота.

В деревне Королев Стан личные авто можно будет оставить на гостевой площадке у кладбища, левой обочине съезда транспортной развязки в деревне Королев Стан, а также на дополнительно организовываемой стоянке в поле, границы и проезды которой обозначаются сигнальными вехами. В Колодищах машины будут размещаться на существующих гостевых парковках и правых обочинах подъезда к кладбищу от автодороги Сухорокие - кладбище "Колодищи" и разворотного кольца общественного транспорта. Движение общественного транспорта осуществляется по установленному маршруту.

"ГАИ напоминает, что стоянка на авто возле торговых точек вблизи кладбищ с 5 по 7 мая будет запрещена. Люди с инвалидностью в случае возникновения сложностей с передвижением по территории могут обратиться за помощью к сотрудникам Госавтоинспекции", - проинформировал Сергей Чеботарев.

Также Госавтоинспекция Минской области во избежание заторов и аварий, вызванных массовым посещением кладбищ на личных авто, убедительно просит по возможности посещать места захоронения в любое другое удобное время либо воспользоваться услугами общественного транспорта.-0-