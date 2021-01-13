Организованные "Брестоблимуществом" первые торги года оказались результативными

13 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Первые торги года по продаже неиспользуемого госимущества оказались результативными, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете "Брестоблимущество".

Торги прошли на электронной площадке Белорусской универсальной товарной биржи 12 января. На продажу было выставлено пять лотов. Два из них проданы. Новых собственников обрели ремонтно-механические мастерские с гаражом, а также баня и склад, расположенные в Иваново. Принадлежащие филиалу ОАО "Полесьежилстрой" ПМК-12 здания выставлялись с понижением цены на 80%. Объекты для производственных целей приобрели местные предприниматели. От продажи коммунальной собственности в бюджет поступит свыше Br74 тыс.

Следующие электронные торги намечены на 15 января. К продаже предлагаются два объекта, оба за базовую величину (с 1 января 1 БВ равна Br29). Это баня в деревне Головчицы Каменецкого района, а также двухэтажное кирпичное здание школы и столовая в деревне Юхновичи Ивановского района. Недвижимое имущество можно использовать как для ведения бизнеса, так и для личного подсобного хозяйства.

Комитет "Брестоблимущество" проводит торги по продаже неиспользуемого государственного имущества по вторникам и пятницам. С подробной информацией об объектах можно ознакомиться на странице комитета на официальном сайте Брестского облисполкома и в Единой информационной базе на официальном сайте Государственного комитета по имуществу. В графике вовлечения в хозоборот госимущества на январь - февраль значатся 26 объектов недвижимости. Треть из них выставляется на торги впервые. Все объекты коммунальной собственности будут торговаться на электронной площадке БУТБ.

Брестская область - лидер продаж госсобственности среди других регионов. По предварительной информации, за прошлый год продано около 100 объектов недвижимости. За январь - ноябрь 2020 года в местные бюджеты от продажи коммунального имущества поступило Br2,7 млн.-0-