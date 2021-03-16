16 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области направили в 2020 году почти 300 исков о возмещении ущерба гражданам и организациям, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Выплата пособия по нетрудоспособности гражданам, которые пострадали от противоправных действий и находились на излечении, а также выплата пособия по случаю потери кормильца - сфера компетенции Фонда социальной защиты населения. В интересах территориальных структур фонда органы прокуратуры Брестской области в прошлом году направили в суды 128 исков к виновным в причинении телесных повреждений о возмещении ущерба на сумму более Br140 тыс. По 20 таким искам виновные добровольно выплатили Br10 тыс.

Одновременно с этим прокуроры ставили вопрос о компенсации расходов учреждений здравоохранения на оказание пострадавшим от противоправных действий медицинской помощи. После изучения материалов доследственных проверок, уголовных и административных дел органы прокуратуры в порядке гражданского судопроизводства предъявили в суды 168 исков на сумму свыше Br92 тыс.

Так, в Пинске дебошир избил супругу. Помимо того что женщина лечилась в стационаре, ей также выплатили пособие по временной нетрудоспособности. Прокурор предъявил в суд иск к виновному о возмещении ущерба, причиненного его противоправными действиями. С ответчика взысканы Br585 в пользу учреждения здравоохранения и Br346 - в пользу ФСЗН.

Житель Ивановского района был осужден за нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. По случаю потери кормильца на детей погибшего из средств ФCЗН выплачивали пенсию их законному представителю - матери. С ноября 2018 года по апрель 2020-го размер пенсии превысил Br12,4 тыс. Эту сумму прокурор предложил взыскать в исковом заявлении с ответчика в пользу Фонда соцзащиты. Решением суда иск прокурора удовлетворен в полном объеме.-0-