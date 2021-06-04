4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области потребовали устранить недостатки в работе организаций АПК, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

"Проверки органами прокуратуры Брестской области посевных работ показали: в целом кампания в регионе проходит в штатном режиме. Нарушения законодательства выявлены только в отдельных сельскохозяйственных организациях: не везде пока достигнут должный уровень трудовой и исполнительской дисциплины, не всегда обеспечены рациональное использование и бережное хранение материальных ресурсов, есть единичные факты бесхозяйственности", - рассказали в прокуратуре.

В 2021 году в регионе зарегистрированы пять хищений имущества в организациях АПК в период посевных работ. Примечательно то, что такие противоправные действия часто совершали те, кто отвечал за сохранность вверенного им имущества.

Прокуроры установили случаи ненадлежащей подготовки к полевым работам сельскохозяйственной техники и агрегатов, используемых для сева. Здесь же нарекания и по линии контроля за безопасностью эксплуатации и технической исправностью транспорта. Органы прокуратуры и КГК в Ганцевичском, Дрогичинском и Лунинецком районах выявили случаи, когда сельхозорганизации сеяли зерновые культуры с нарушениями расчетных доз удобрений либо вовсе без удобрений.

На многих предприятиях АПК оказался ослаблен контроль за охраной труда. При этом особую обеспокоенность вызвали отдельные факты управления работниками сельхозорганизаций транспортом в нетрезвом состоянии.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура Брестской области внесла первому заместителю председателя Брестского облисполкома обобщенное представление. Исполнение акта надзора взято на контроль.-0-