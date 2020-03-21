Оригинальную серию сувениров "Дакрануцца да гісторыі" создают мастера Гродненского района

21 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мастера народных художественных ремесел Гродненского районного культурно-информационного центра создадут новую оригинальную серию сувенирной продукции "Дакрануцца да гісторыі", сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре.

В центре внимания окажутся памятники архитектуры Гродненского района, внесенные в Государственный список историко-культурных ценностей. Они воплотятся в различных техниках декоративно-прикладного искусства, например, в мини-картинах с изображениями самых интересных памятников района. Мастера из Одельска и Коптевки создадут необычные вышивки с костелами и церквями региона. Планируется выпустить и серию керамических магнитиков с памятниками архитектуры, которые будет дополнять открытка с историей и интересными фактами о них.

"Главная идея - дать возможность жителям и гостям региона представить, понять атмосферу былых времен, вдохновиться красотой и утонченностью архитектурного облика храмов. Надеемся, они будут пользоваться спросом и у туристов и напоминать им про наш "дзiвосны край". Важно не просто увидеть красоту региона, но и забрать частичку его с собой", - отметили в центре.

На миниатюрных деревянных, керамических, вышитых памятниках архитектуры появятся специальные бирки с логотипом отдела культуры "Сила традиций - сила творчества". Оригинальные изделия приурочены также к 80-летию образования Гродненского района и Году малой родины.-0-