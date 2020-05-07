Оркестр сыграл "День Победы" для ветерана в Речицком районе

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе с оркестром поздравили жителя агрогородка Короватичи, ветерана Великой Отечественной войны Василия Дейкуна, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представители Речицкого райисполкома во главе с и.о. первого заместителя председателя райисполкома Александром Горбачем передали Василию Дейкуну открытку от Президента, подарки от областной власти, цветы и сувениры. Ранее ветерану вручили юбилейную медаль.

Проливной дождь внес свои коррективы. Однако прибывшие с поздравлениями гости не спасовали и соорудили импровизированный навес, под которым выстроились музыканты народного духового оркестра Речицкого городского дворца культуры. Для главного зрителя было отведено удобное место на безопасном расстоянии. Ветеран сердечно поблагодарил за внимание.

Василий Лазаревич родился в 1920 году. Летом 1940-го его призвали в армию, служил в 9-м танковом полку в Прибалтийском особом военном округе. Через два года перевели на Донской фронт, где участвовал в обороне подступов к Сталинграду. В конце ноября 1942 года вместе с однополчанами исполнял приказ уничтожить прорвавшуюся на северной окраине Сталинграда группу вражеских танков. Тогда удалось разгромить 13 немецких боевых машин, потеряв два своих танка. "За этот бой все танкисты были награждены медалью "За отвагу", а командир взвода и Василий Дейкун - орденом Красной Звезды", - рассказали в райисполкоме.

В конце 1942-го он был тяжело ранен в голову. После лечения получил вердикт медиков к списанию из армейских рядов, однако предпочел остаться в строю. Награжден медалью "За отвагу", орденом Отечественной войны второй степени, медалью "За освобождение Праги". Известие о победе получил в Чехословакии. Вернулся на родину в 1947 году, помогал поднимать хозяйство. Его заслуги на мирном поприще отмечены медалями "За трудовое отличие".

У ветерана сын и три дочери, восемь внуков, 19 правнуков и праправнуков. На вопрос, чего ему не хватает, Василий Лазаревич отвечает без раздумий: здоровья и сил. Годы не прибавляют жизненной энергии, зато сам настроен по-боевому. Хлопочет по хозяйству: и огород не оставляет без присмотра, и дров принесет.

В этом году ветеран отмечает 100-летний юбилей. По паспорту день рождения 1 июля, хотя, как утверждает юбиляр, родился в январе. В райисполкоме заверили, что не оставят круглую дату без внимания.

Поздравительный марафон проходит повсеместно во время республиканской акции "Солдаты Победы".-0-