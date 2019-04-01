Оршанский лесхоз осваивает цветоводство

1 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанский лесхоз осваивает новое направление - цветоводство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском государственном производственном лесохозяйственном объединении (ГПЛХО).

В марте сотрудники лесхоза посадили в одной из теплиц на площади пять соток яркие однолетники: карликовые астры, гацании, тагетес (бархатцы) и цинерарии. В конце апреля-мае они украсят Оршу. Опираясь на первый опыт по выращиванию цветов и изучив спрос, в том числе среди населения, сотрудники лесхоза разработают план дальнейшего развития этого направления.

В ГПЛХО отметили, что опыт Оршанского лесхоза в цветоводстве очень важен для всех лесохозяйственных учреждений региона, так как может быть задействован в перспективе и другими подразделениями.

В состав Витебского ГПЛХО входят 19 лесхозов, которые подразделяются на 147 лесничеств, 436 мастерских участков и 1 тыс. 649 лесных обходов. Площадь лесов, находящихся в ведении объединения, - 87,7% лесов области. В объединении работают свыше 6,5 тыс. человек. Основные виды деятельности: лесокультурное, лесохозяйственное и промышленное производство, побочное пользование лесом.-0-