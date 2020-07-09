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09 июля 2020, 11:35

Оршанский льнокомбинат направил на модернизацию швейной фабрики более Br3 млн

Фото из архива
Фото из архива

9 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанский льнокомбинат вложил в модернизацию швейной фабрики более Br3 млн собственных средств, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологии и социальным вопросам Сергей Сидин.

По его словам, к формированию собственного швейного производства предприятие двигалось на протяжении длительного периода. "Первым шагом стало открытие швейной фабрики, которая была введена в строй 31 августа 2011 года, а ее продукция стала позиционироваться в мире под брендом "Белорусский лен". С этого времени мы стали тесно заниматься домашним текстилем и одеждой, а в 2018 году наш товарный знак Vilini победил в конкурсе белорусских товарных знаков. Данная продукция выпускается в тесной кооперации с отечественными предприятиями и иностранными партнерами. Наши специалисты разрабатывают технологические карты, модели, которые потом отшиваем и продаем в фирменной торговой сети нашего предприятия и других производителей", - рассказал Сергей Сидин.

К последующей модернизации фабрики льнокомбинат приступил в конце 2019 года. Основная цель ее проведения была связана с расширением действующего производства и ассортимента швейных изделий. На эти цели было направлено более Br3 млн собственных средств. Помимо общего обновления швейного производства на фабрике был организован дополнительный крупный участок площадью более 1 тыс. кв.м, где создадут 60 рабочих мест. К настоящему времени здесь завершены все строительно-монтажные работы, установлено новое технологическое оборудование, сейчас исправляются недочеты, выявленные при пробном пуске. Ввод в эксплуатацию намечен на ближайшее время. Здесь будут работать два потока. Один предназначен для выпуска брюк мужского и женского ассортимента из льна и ткани типа джинс, изготавливаемой из короткого льноволокна. На втором будут шить сорочки и блузы. Мощность участка составит около 14 тыс. изделий в месяц.

Всего на швейной фабрике льнокомбината, включающей несколько технологических цепочек, на данный момент работают около 200 человек. Ее мощности позволяют выпускать около 3 млн штучных изделий в год. Открытие нового участка позволит увеличить этот объем на 200 тыс. изделий. Важным результатом реализации данного проекта станет возможность освоения нового ассортимента изделий с улучшенными потребительскими свойствами.

"Для Оршанского льнокомбината это уже третий официальный этап модернизации. Фактически с 2009 года мы провели четыре этапа модернизации, связанной с обновлением основного производства. Капиталовложения за это время составили около $200 млн. Благодаря этому даже в условиях очень жесткой конкуренции с китайскими производителями предприятие смогло сохранить и расширить свои рынки, успешно осваивать новые. Сейчас продукция льнокомбината поставляется в 43 страны мира", - отметил заместитель гендиректора.

Касаясь итогов первого полугодия, Сергей Сидин добавил, что предприятие работало ритмично, выполнены все прогнозные показатели. Как и другие производители, из-за пандемии льнокомбинат испытывает определенные трудности, связанные с экспортными поставками, на которые приходится 80% в общем объеме реализации. "Вместе с тем основные рынки мы контролируем, и с открытием границ наша продукция найдет своего потребителя", - заключил заместитель генерального директора.-0-

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