Оршанский льнокомбинат освоил выпуск масок и марли

21 апреля, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанский льнокомбинат освоил выпуск защитных масок и марли, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологии и социальным вопросам предприятия Сергей Сидин.

Начальник цеха Андрей Лауто

Начальник цеха Андрей Лауто и ткач Ирина Бобылева

Новое направление освоили на льнокомбинате в апреле. Под него задействованы в полном объеме мощности швейной фабрики предприятия, где ранее выпускался домашний текстиль и одежда изо льна. На производстве заняты 49 швей и 23 человека дополнительного персонала (вышивальщицы, складывальщицы и др.). Работа организована в двухсменном режиме без выходных. Суточный объем выпускаемых масок - 16 тыс. штук. Изделия производятся в четырех вариантах исполнения: из ткани марлевого типа с защитным барьером на основе льняного и хлопкового волокна, который выпускается на предприятии "МедЛен"; одноразовые из нетканого материала; простые и дизайнерские (для молодежной аудитории) из льняных тканей предприятия.

Директор швейной фабрики Юрий Дружина и швея Вера Логинова

"Еще в начале организации нового вида деятельности, столкнувшись с дефицитом марли, руководство предприятия решило наладить ее собственный выпуск. Инженеры льнокомбината разработали новые технологические процессы, провели дооснастку ткацких станков специальной фурнитурой, так как без модернизации оборудования выпуск новой продукции был невозможен. Сейчас ежесуточный объем выпускаемой марли составляет около 10 тыс. погонных метров. Этого хватает для обеспечения собственных потребностей предприятия в марле и на поставки предприятиям-партнерам", - добавил заместитель директора.

Сергей Сидин отметил, что до объявленной в мире пандемии коронавирусной инфекции 82% всего объема продукции поставлялось на экспорт в европейские страны, США. Закрытие этих рынков сильно отразилось на работе оршанского предприятия. Из-за поставленного на паузу бизнеса приостановилось исполнение многих контрактов. "Сформированная ранее финансовая подушка безопасности позволила нам без остановки производства сохранить все социальные выплаты работникам, обойтись без сокращения объемов производства, рабочей недели, вынужденного отправления сотрудников в неоплачиваемые отпуска и тем более без сокращений. Важно, что не приостанавливалась и реализация планов по дальнейшей модернизации льнокомбината. Сейчас проводится третий этап, связанный с увеличением переработки отечественного короткого льноволокна. С этой целью продолжаем приобретать дополнительное оборудование для всей технологической цепочки", - подчеркнул Сергей Сидин.

Швея Ольга Чернявская

Коллектив предприятия составляет свыше 3,8 тыс. человек. Для безопасности людей предприняты все меры. На проходной установлен тепловизор, повсеместно - дезинфекторы, швеи работают на безопасном расстоянии друг от друга, увеличена периодичность уборки помещений со специальными дезсредствами, каждому работнику выдано по семь многоразовых масок. "Тем, кто опасается, мы предоставили возможность уйти в обычный оплачиваемый отпуск. Где возможно, сотрудники переведены на удаленный режим. Каждая ситуация рассматривается индивидуально. Разработан план работы в новых условиях, что позволяет всему коллективу спокойно трудиться", - заключил заместитель гендиректора.-0-

Фото Александра Хитрова