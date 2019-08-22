Оршанский льнокомбинат презентовал продукцию на Сорочинской ярмарке

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский льнокомбинат презентовал свою продукцию на 21-й национальной Сорочинской ярмарке, которая проходит с 20 по 25 августа на Полтавщине, сообщили БЕЛТА в концерне "Беллегпром".

Предприятие традиционно представляет Беларусь на знаковом выставочном форуме. В павильоне можно увидеть изделия домашнего текстиля и одежду из льна.

Село Великие Сорочинцы с XIX века славится как место проведения самой колоритной украинской ярмарки. Мероприятие под этим брендом - не просто крупный торговый праздник, объединяющий ведущие предприятия Украины и других стран, но и яркое театрализованное представление с калейдоскопом образов героев произведений Николая Гоголя, выступлениями фольклорных коллективов, обширной концертной и развлекательной программой. Среди товаров, которыми торгуют на ярмарке, - продукты питания и напитки, одежда и обувь, изделия из меха, текстильные товары, украшения, садово-огородный инвентарь и сельхозтехника и удобрения, строительные материалы, мед и посуда.

Ежегодно праздник посещают более 500 тыс. человек. В нем принимают участие до 1,5 тыс. предприятий, предпринимателей и народных мастеров из Украины, Беларуси, Молдовы, Грузии, Азербайджана, Германии, Польши.

РУПТП "Оршанский льнокомбинат" - крупнейший в Европе производитель льняных тканей и изделий из нее. В 2018 году его продукция поставлялась в 42 государства, в том числе в 33 страны дальнего зарубежья.-0-