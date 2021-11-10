Оршанский пенсионер украсил подворье фигурами сказочных персонажей

10 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер Анатолий Халаимов из Орши создал большую экспозицию персонажей народных сказок и животных во дворе дома. Все это мужчина сделал своими руками почти за 20 лет, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Родился Анатолий Андрианович в деревне Добрая Горецкого района. Мастерить начал еще школьником, две своих работы сохранил до сих пор. "Привязанность к природе с детства, я же сельский мальчик, ягоды собирал и продавал. С малого возраста видел животных: родители их держали. А увлечение и желание что-то мастерить, наверное, от деда: он тоже был рукастый", - рассказал оршанец.

Часть жизни Анатолий Халаимов провел в сельской местности, в Оршу с супругой перебрались в 2003 году. С того времени начал постепенно украшать свой дом и участок по ул.Чугуночной. За годы появились зайцы, которые на полянке едят морковку, березовая роща с птицами и зверями. Есть в уличной экспозиции крестьянин, который на повозке с мешками едет на мельницу, коромысло с колодцем.

Жена мастера Зинаида Константиновна - главный помощник и критик. Супруг часто советуется с ней. "Он как-то поставил деревянные грибы во дворе. Я ему говорю: они так равномерно в лесу не растут, нужно хаотично расставить. Подсказала - он согласился и поправил", - пояснила женщина.

Все, что нужно умельцу, это ножницы по металлу, краски и кисточка. Сейчас в мастерской пенсионера заготовки из металла для новых работ - в будущем на заборе появятся несколько птиц. "Люди одобряют мое творчество. Внимание малышей второго, третьего классов школы, когда они проходят возле дома, всегда привлекает сказочное подворье. Просят пройти во двор, посмотреть, всегда их впускаю. Вот такие моменты, кроме любви к творчеству и природе, тоже вдохновляют меня", - отметил Анатолий Андрианович. Его внукам тоже все это интересно. Может, потом подхватят увлечение деда.

Мужчина рассказал и анекдотичные истории. На одной из хозпостроек нарисована березовая роща. "Однажды слышу какие-то звуки, посмотрел - а там синичка пыталась сесть на сук нарисованной мною березы. Подумала, что это настоящее дерево. Еще помню, не предупреждая жену, поставил на калитку двух голубей. Жена пришла домой и через несколько часов: "Странно, что так долго голуби у нас сидят". Потом поняла, что эти голуби - моих рук дело", - смеется пенсионер.

В планах у Анатолия Халаимова и дальше населять животными и птицами подворье. Бесполезно проводить время он не любит. "Как говорила моя мама, без дела сидеть - в пустой угол смотреть", - заключил он.

Анатолий Андрианович пишет стихи, играет на губной гармошке, придумывает афоризмы и поговорки. Все это приносит ему удовольствие, жизненную радость, похвалу и улыбки людей.-0-