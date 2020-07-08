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08 июля 2020, 15:01

Оршанский завод "Легмаш" инвестировал в первом полугодии в развитие производства Br2,4 млн

На заводе "Легмаш". Фото из архива
На заводе "Легмаш". Фото из архива

8 июля, Орша /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанский завод "Легмаш" инвестировал в основной капитал за первое полугодие Br2,4 млн, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, директор предприятия Сергей Колос.

Завод планомерно реализует программу развития на 2018-2023 годы, которая включает пять основных мероприятий: инвестпроект по организации производства инновационного оборудования и комплектующих изделий к нему для нефтегазовой промышленности; модернизация литейного производства; модернизация механообрабатывающего производства; снос неиспользуемых и аварийных зданий и сооружений, передача земельных участков в коммунальную собственность; возведение и реконструкция зданий и сооружений.

Сергей Колос акцентировал внимание на устойчивой работе в данных направлениях, а также на общей деятельности предприятия. Так, из 11 доведенных ключевых показателей по итогам первого полугодия допущено отставание только по одному - выручке от реализации продукции в расчете на одного среднесписочного работника, что обусловлено финансовыми трудностями партнеров "Легмаша". "В целом же на предприятии стабильно выплачивается заработная плата, отсутствуют задолженности за энергоносители, осваиваются новые виды продукции для нефтегазовой промышленности Российской Федерации. Определенные трудности отмечаются в реализации продукции, что связано с общей эпидситуацией, однако преодолеть их планируется к августу. Заказами завод обеспечен в полном объеме, что вселяет уверенность в будущем", - подчеркнул директор.

За январь-июнь 2020 года объем производства составил 106% к аналогичному уровню прошлого года, среднемесячная заработная плата выросла на 19,8%. По итогам года ожидается рентабельность продаж на уровне не менее 6,5%, рост объема производства к 2019 году - 110%.

Предприятие входит в состав холдинга "Белорусская металлургическая компания", специализируется на производстве водоохлаждаемых элементов, металлоконструкций, деталей и оборудования для металлургии. Также выпускает стальное и чугунное литье. Среднесписочная численность сотрудников - свыше 480 человек.

Завод "Легмаш" стал сегодня первым в маршруте рабочей поездки заместителя премьер-министра Юрия Назарова по предприятиям Орши, относящимся к Министерству промышленности. В список вошли также инструментальный завод, завод ПАК, акционерные общества "Оршаагропроммаш" и "Красный борец", ООО "Цилиндерс-Бел". Основная цель их посещения связана с выявлением проблемных моментов и их решением в текущей деятельности предприятий, вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов и выполнением поручений главы государства.

По словам первого заместителя председателя Оршанского райисполкома Сергея Паца, за полтора года реализации указа №506 "О развитии Оршанского района Витебской области" в регионе проделана большая работа по развитию реального сектора экономики. По итогам полугодия все пять вышеназванных предприятий Минпрома работают безубыточно. "Если по прошлому году еще наблюдались убытки по некоторым предприятиям, то сейчас они работают безубыточно. Мы видим, что на них обеспечена занятость. Даже с учетом эпидемиологической ситуации нет простоев, отпусков по инициативе нанимателя, разработаны и воплощаются в жизнь инвестпроекты, то есть идет стабильная ритмичная работа. Уровень заработной платы, например, на "Легмаше" составляет свыше Br1 тыс., на заводе ПАК - более Br900, на "Красном борце" - около Br1 тыс.", - отметил Сергей Пац.

Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций на чистой основе за первый квартал 2020 года составил по Оршанскому району около Br11 млн - чуть больше этой цифры составляет задание на год. "Это говорит о том, что развитие идет в правильном направлении, и внимание, которое уделяется Оршанскому району, дает результат", - заключил первый зампред райисполкома.-0-

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