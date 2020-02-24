Оршанский "Завод ПАК" изготовил опытную партию станций обезжелезивания воды

24 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанское ОАО "Завод ПАК" совместно с ОАО "БелАЗ" и Научно-практическим центром НАН Беларуси по материаловедению освоило выпуск типовых модульных станций обезжелезивания воды, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора предприятия Антон Воронько.

Производство и сборка новой продукции ведется в действующем цехе завода. Предприятие уже выпустило первую опытную партию станций обезжелезивания в количестве пяти штук. Три из них прошли необходимые испытания, остальные - в ближайшее время. Затем на общих основаниях планируется участие в конкурсах на строительство станций обезжелезивания по всей республике.

"Реализация в Беларуси государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016-2020 годы" (подпрограмма "Чистая вода") делает эту продукцию актуальной на рынке. Кроме того, ее стоимость при оптимизации затрат и наращивании объемов производства будет конкурентоспособна и сопоставима с ценовыми предложениями других производителей аналогичной продукции", - отметил Антон Воронько.

В 2020 году "Завод ПАК" планирует выпустить около 50 станций обезжелезивания, в дальнейшем будет ориентироваться на спрос.

"Освоение этой продукции важно для общей диверсификации производства оршанского завода: сейчас около 85% выпускаемого объема - изделия для карьерных самосвалов, выпускаемых на БелАЗе", - добавил заместитель директора.

Существенно изменить экономическое положение предприятия позволит инвестпроект по организации кольцераскатного производства с реконструкцией блока производственных цехов. Ориентировочно стоимость проекта составляет около $69,8 млн. Реализация началась в конце прошлого года, срок выхода на проектные мощности намечен на 2023 год.

Строительство "Завода ПАК" было начато в 1981 году. Изначально он специализировался на выпуске средств контроля и измерений для машиностроения. В 1987 году было введено только 20% проектной мощности завода, дальнейшее строительство приостановилось. В последующем производство было перепрофилировано, в том числе под выпуск запчастей к сельхозтехнике. После поручения главы государства по комплексному развитию Оршанского района и включения в феврале 2019 года завода в состав "БелАЗ-Холдинга" объем его производства значительно вырос, были решены проблемы со сбытом, что позволило выйти на безубыточную работу, повысить заработную плату и создать новые рабочие места.

В 2019 году предприятие выпустило продукции на Br7,3 млн, что в 4 раза больше по сравнению с предыдущим годом. Рентабельность продаж составила 6,9%. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата - Br741,8, по предварительной оценке, за январь - Br913 тыс. По итогам 2020 года она ожидается выше Br1 тыс.-0-