Оружие XVI-XVIІ веков нашли во время археологического надзора в Дисне

19 декабря, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В самом маленьком городе Беларуси Дисне во время археологического надзора нашли бердыш XVI-XVIІ столетий (топор, который насаживался на длинную рукоять с широким месяцеподобным лезвием). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил старший научный сотрудник отдела сохранения и использования археологического наследия Института истории НАН Беларуси кандидат исторических наук Марат Климов.

В первой половине декабря в Дисне прокладывали дополнительный газопровод. Работы охватывали улицы, которые непосредственно соприкасались с берегом Западной Двины и где фиксировались более ранние, чем XIX века, материалы. "Изучение культурного слоя в Дисне вместе с сопоставлением ранее полученных данных позволило впервые определить общую площадь города после его основания в 1567 году. Археологические материалы свидетельствуют, что во второй половине XVI - первой половине XVII века город очень быстро разивался и уступал по размерам только Полоцку, Витебску и Дрисе (сегодня Верхнедвинск)", - отметил Марат Климов.

Во время надзора была собрана содержательная коллекция археологических материалов, которая включала керамические изделия, монеты, изделия из черного и цветного металлов. "Уникальной находкой нужно признать выявление в слое пожара бердыша. Это оружие, которое широко применяли в военных формированиях, прежде всего в армии Московского государства в XVI-XVII веках", - добавил археолог.

Кроме этого, были обнаружены фрагменты керамики ХI-ХIII столетий. Они свидетельствуют, что жизнедеятельность на месте города Дисны была и раньше XVI века. Находки выявили в узкой траншее газоснабжения, поэтому точно говорить о площади прежнего поселения сложно.

Дисна расположена в месте слияния одноименной реки и Западной Двины. В 1569 году местечко получило Магдебургское право. В ХIV веке на острове рядом с городом был замок. В разные годы Дисна была центром уезда, повета и района, с 1959 года - город в составе Миорского района Витебской области. Археологические исследования на острове и в самой Дисне проводили археологи в 1970-1980-х годах, работали историки и в XXI веке.

Своей атмосферой Дисна не единожды привлекала кинематографистов: здесь проходили съемки фильмов "Государственная граница", "Водитель автобуса", "Свидетель", "Черная береза". Сейчас в городе проживают около 1,5 тыс. человек.-0-

Фото Марата Климова