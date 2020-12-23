Ощущение праздника и волшебство должны быть в Новый год у каждого ребенка - Субботин

23 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Акция "Наши дети" помогает создать атмосферу праздника, радости и новогоднего волшебства. Такое мнение журналистам высказал заместитель премьер-министра Александр Субботин, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Субботин сегодня принял участие в новогоднем празднике в Государственном центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.Гродно.

"В Новый год главное - ощущение праздника и волшебство. Они должны присутствовать в жизни каждого человека, а ребенка - особенно. Такие мероприятия, встречи и направлены на это. Семья, радость детей - одни из главных ценностей в стране", - отметил Александр Субботин. Он подчеркнул, что лучше всего об отношении к детям, их воспитании и образовании говорят не слова, а конкретные дела. Этому аспекту в стране уделяется большое внимание, сделано очень многое, например, в плане создания условий, инфраструктуры. Но впереди еще немало работы.

В центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации занимаются около 80 детей. Сегодня он располагает базой и корпусами в Ленинском и Октябрьском районах Гродно. Здесь созданы все условия для качественного ведения образовательного и воспитательного процессов. Поспособствуют улучшению образовательных и реабилитационных возможностей центра и новогодние подарки. В частности, от Совета Министров Александр Субботин передал сертификат на приобретение интерактивного сухого бассейна с оригинальной динамической подсветкой. Местные власти и предприятия региона поучаствовали в приобретении техники и оборудования для сенсорной и сенсорно-интегративной комнат, диагностического кабинета. Также все воспитанники центра получили сладкие подарки.

Республиканская благотворительная акция "Наши дети" длится с 10 декабря по 10 января. В это время во всех регионах страны проходят новогодние представления. Руководители республиканских органов госуправления, местных исполнительных и распорядительных органов посещают детские интернатные учреждения и дома семейного типа, больницы, опекунские и приемные семьи, поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении существующих проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения и другие организации.-0-

Фото Леонида Щеглова