Ощутить волшебные мгновения Рождества приглашают на выставке антиквариата в Гомеле

6 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка антикварных предметов "Рождества волшебные мгновения" открывается сегодня в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Посетители галереи увидят предметы из коллекций Сергея Путилина. В экспозиции - антикварная мебель, самовары разных форм, размеров и производителей, предметы для чаепития, патефоны, часы, изделия из фарфора и стекла и др. Экспонаты передают атмосферу ушедших времен и создают ощущение сказки, которое так необходимо в канун рождественских праздников.

"У каждого экспоната когда-то была своя жизнь. Были мастера, изготовившие их, были хозяева, в домах которых ими пользовались. Прошло время, и они, по сути, стали предметами историко-художественной ценности, превратившись в объекты комплектования музейных собраний и коллекционирования", - отметили в галерее. Организаторы убеждены, что, изучая предметы в комплексе, можно понять, как изменялись стили, вкусы и привычки общества. И ни одну антикварную вещь, как бы прекрасна и драгоценна она ни была сама по себе, нельзя рассматривать в отрыве от эпохи, в которой ее создали.

"История предметов антиквариата - это история их формы, назначения и всех перемен, которые диктовались модными пристрастиями, занятиями и особенностями времяпрепровождения людей", - поделились галерее.

С коллекциями Сергея Путилина гомельчане и гости города уже знакомились не единожды - экспозиции всегда вызывают интерес у ценителей старины.

Прочувствовать волшебные мгновения Рождества и приобщиться к ушедшей эпохе в выставочном зале галереи можно будет по 12 января 2020 года.-0-