Осенние ярмарки в Бресте будут проходить каждую субботу октября

17 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сельскохозяйственные ярмарки организуют в октябре. Такую информацию опубликовал в своем Telegram-канале председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Определились с датами и форматом проведения сельскохозяйственных ярмарок в городе. Они будут проходить каждую субботу октября - 3, 10, 17, 24 и 31. Будет пять основных мест, 17 и 24 октября - добавим по две дополнительные площадки", - рассказал Александр Рогачук.

В этом году изменился формат осенних ярмарок. Субъекты хозяйствования смогут торговать своей продукцией по заявительному принципу. По словам мэра, такое решение брестские власти приняли, изучив опыт других регионов Беларуси.

"Теперь каждый, кто захочет принять участие в ярмарке, должен будет заблаговременно (не позже трех дней до ее начала) направить заявку в управление торговли и услуг горисполкома для получения места для торговли. Нововведения позволят провести ярмарки более организованно и на хорошем уровне", - уверен Александр Рогачук.-0-