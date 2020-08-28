28 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Осенние ярмарки выходного дня пройдут в Могилеве в эти выходные. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении торговли и услуг Могилевского горисполкома.

"Первые осенние ярмарки пройдут в Могилеве 29 и 30 августа. Три торговые площадки будут работать в разных частях города", - отметили в городском управлении торговли и услуг.

На площадке у торгового центра "Криница" в микрорайоне Соломенка ярмарка будет работать с 10.00 до 18.00. Еще две ярмарки у торговых центров "Арбат" и "Атриум" будут работать на выходных с 11.00 до 18.00.

"В широком ассортименте будет представлена плодовоовощная и сельскохозяйственной продукция, мясные изделия и полуфабрикаты, рыба, - отметили в управлении торговли и услуг. - Кроме того, в ярмарочные дни здесь будут работать торговые объекты со школьными принадлежностями и одеждой".-0-