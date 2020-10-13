Осенние посадки деревьев и кустарников в столице стартуют 15 октября

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 15 октября в Минске начнутся активные работы по осеннему озеленению города, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В рамках месячника по уборке, благоустройству и озеленению Минска уже очищено более 2,3 тыс. га городских территорий. Сейчас продолжаются работы по высадке цветущих кустарников, многолетников, луковичных растений. Наиболее активный этап озеленения стартует 15 октября.

Основное внимание уделят МКАД, а также объектам, которые вводятся в эксплуатацию после завершения строительных работ.

Только в ходе месячника планируется высадить около 3 тыс. деревьев и 75 тыс. кустарников.

Горожане также могут поучаствовать в озеленении своих дворов, оставив заявку на портале "Зеленый двор вместе!". Все участки, предложенные на интернет-ресурсе, обследованы, списки актуализированы. Поскольку часть территорий жильцы уже озеленили, из 365 мест для посадок осталось 260.-0-