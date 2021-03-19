Осиповичский район присоединился к акции по наведению порядка у памятных знаков сожженным деревням

19 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Осиповичский район присоединился к акции по наведению порядка возле памятных знаков сожженным деревням. Уборка территории сегодня проходила в деревне Бозок. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Осиповичского райисполкома Татьяна Пахоменко.

Участниками акции стали трудовой коллектив государственного сельскохозяйственного предприятия "Вязовница-Агро", ученики Вязовницкого детского сада - базовой школы имени Е.М.Стельмаха, представители районного комитета ОО "БРСМ" и районной организации "Белорусский фонд мира".

"Сегодня мы почистили плиты и тротуарную плитку, зачистили скамейки под дальнейшую покраску. У нас все еще лежит снег, потому его тоже убирали. Кроме того, очистили территорию от скопившегося за зиму мусора, - рассказала Татьяна Пахоменко. - Такие акции помогают сохранить память о подвигах наших предков во время Великой Отечественной войны. Потому что без памяти о прошлом нельзя построить будущее. Важно, что активным участником таких мероприятий становится молодежь - это необходимый элемент патриотического воспитания молодого поколения. Нельзя забывать, какую высокую цену заплатил белорусский народ за свою независимость".

Деревня Бозок находилась в оккупации с конца июня 1941-го до конца июня 1944 года. При отступлении 9 мая 1944 года немецко-фашистские захватчики сожгли деревню и уничтожили мирных жителей - заживо были сожжены более 500 человек.

"Всего в Осиповичском районе 140 воинских захоронений и захоронений жертв войны. Все они закреплены за предприятиями и учебными заведениями Осиповичского района. За ними следят, поддерживают чистоту и порядок", - добавила Татьяна Пахоменко.-0-