Основной праздничной локацией 9 мая в Гродно станет Курган Славы

4 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно основные праздничные мероприятия 9 мая пройдут у Кургана Славы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском горисполкоме.

Откроется праздник в 11.00 торжественным митингом и церемонией возложения венков. Дальше праздник продолжится на нескольких площадках в районе Кургана Славы. На локации "Песни Победы" в режиме нон-стоп до позднего вечера будут выступать оркестры, артисты, эстрадные и народные коллективы. В программу праздника также вошел областной фестиваль патриотической песни "Сердце земли моей", организованный областной организацией БРСМ. Участие в фестивале примут около 30 исполнителей со всей области. Здесь же развернется работа тематических интерактивных зон, организованных учреждениями культуры и образования города.

С утра и до позднего вечера будет работать и большой военный буфет от торговых организаций региона.

"Еще одна локация - "Привал Победы" - развернется на "рубеже Карбышева" рядом с Курганом Славы. Ее гостей также ждут концерты и интерактивные тематические площадки - "Полевая почта", "Полевая аптека", "Медсанчасть" и даже "Полевая парикмахерская" и многие другие. Также будет работать школьный выездной музей, фотозоны", - рассказали в Гродненском горисполкоме.

Кроме того, на этой локации будут представлены образцы современного вооружения армии. Военнослужащие проведут показательные выступления. Запланировано и традиционное угощение солдатской кашей. Завершится праздник у Кургана Славы фейрверком и выступлением Алексея Хлестова.

Также еще одной большой праздничной зоной станет парк им. Жилибера. Здесь с 12.00 до 17.00 будет работать детская площадка "Должны смеяться дети и в мирном мире жить!". Здесь пройдет веселый колор-фест, будет организована праздничная торговля, работа надувных батутов и аттракционов.

В Гродненском горисполкоме подчеркнули, что праздничные мероприятия к 9 мая в городе уже стартовали. Проходят индивидуальные чествования ветеранов. Запланированы торжественные встречи, концерты, спортивные мероприятия. Например, 6-7 мая пройдет городская военно-патриотическая игра "Зарница".-0-