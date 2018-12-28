Основные объекты к тысячелетию Бреста должны быть введены до 15 июня

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Основные объекты к тысячелетию Бреста должны быть введены в эксплуатацию до 15 июня 2019 года. Об этом заявил сегодня на совместном заседании сессии городского Совета депутатов и городского исполнительного комитета председатель горисполкома Александр Рогачук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основные объекты на следующий год определены. Стоит задача их ввести в максимально короткие сроки. Это позволит нам выполнить распоряжение губернатора: к 15 июня все основные объекты тысячелетия - автовокзал, ул. Орджоникидзе, бульвар Космонавтов, Кобринский путепровод, археологический музей "Берестье" - должны быть сданы в эксплуатацию. В связи с тем, что 21 июня в Минске начинаются II Европейские игры, очень много туристов поедет через Брест", - подчеркнул Александр Рогачук.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия Бреста, утвержденным специальным распоряжением Президента, запланирована реконструкция и строительство 28 объектов. На данный момент введены в строй 13 объектов. Только в этом году в областном центре сданы детский сад, молодежный патриотический центр в Брестской крепости, хоспис, новая станция скорой медицинской помощи, пристройка к приемному отделению больницы скорой медицинской помощи, футбольный манеж, отделение троллейбусного депо, административное здание налоговой инспекции, областная прокуратура, перекресток Варшавского шоссе с бульваром Шевченко и ул. Махновича. Несколько объектов построены в прошлом году.

В городе продолжаются работы по 10 объектам, самыми значимыми из которых является строительство Западного обхода, реконструкция улицы Набережная Франциска Скорины, театра кукол, городских очистных сооружений, вынос речного порта за пределы города. Начаты работы по строительству пожарной части, парка Тысячелетия, капитальный ремонт археологического музея "Берестье".

"Один объект мы, наверное, исключим из программы. Это реконструкция автодороги от трассы М1 до въезда в город со стороны основного знака. Там предполагалось пустить троллейбусы, но с учетом современных трендов развития техники, скорее всего, мы ограничимся или автобусами, или троллейбусами на комбинированном ходу. Экономика подсказывает, что это практичнее, чем строить новые контактную сеть и подстанцию", - сказал Александр Рогачук.

Сегодня на совместном заседании сессии Брестского городского Совета депутатов и городского исполнительного комитета его участники обсудили выполнение прогноза социально-экономического развития Бреста и исполнение городского бюджета в 2018 году, а также задачи на 2019 год.-0-