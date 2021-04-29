Основные отрасли экономики Витебской области сработали с прибылью в 2020 году - Мацкевич

29 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Все основные отрасли экономики Витебской области сработали в прошлом году с прибылью и положительной рентабельностью продаж. Об этом заявил первый заместитель председателя облисполкома Олег Мацкевич во время церемонии занесения на Доску почета Витебской области и Витебска победителей соревнования за достижение в 2020 году наилучших показателей в сфере социально-экономического развития, экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На фоне непростых экономических условий прошедшего года область обеспечила рост производства продукции сельского хозяйства, объемов строительно-монтажных работ, не допущено падения темпов грузооборота. Все основные отрасли экономики сработали с чистой прибылью, положительной рентабельностью продаж", - отметил первый зампред.

В 2020 году введен в эксплуатацию завод по производству металлического листа и белой жести в Миорах. Проведена модернизация в ОАО "Полоцк-Стекловолокно", запущен новый молочно-товарный комплекс "Яновичи" Витебской бройлерной птицефабрики. Ряд крупных инвестиционных проектов завершены в Оршанском районе, построены мосты в Полоцке и Витебске. В Витебской области в прошлом году открыли 430 новых предприятий и производств

Во время церемонии

"Продолжается реализация проектов по модернизации "Нафтана", Витебской бройлерной птицефабрики, РУПТП "Оршанский льнокомбинат" (третий этап), Толочинского консервного завода и многие другие. Реализуются крупные проекты по развитию производства новых видов силового кабеля, присадок к смазочным маслам, производству телескопических подъемников, крановых манипуляторов, упаковочных материалов, металлоконструкций. Товары предприятий нашей области поставляются в 66 стран мира", - подчеркнул Олег Мацкевич.

В Витебской области среди населенных пунктов лучшими признаны Новополоцк, Первомайский район Витебска и Оршанский район.

"Крупнейший промышленный центр области Новополоцк формирует более 48% областных объемов промышленного производства и свыше 30% выручки. В 2020-м организации города сработали с чистой прибылью, увеличились поступления от реализации продукции, улучшились показатели рентабельности продаж", - сказал первый заместитель председателя облисполкома. Оршанским районом обеспечены выше среднеобластного уровня показатели по промышленному производству, инвестициям в основной капитал, розничному товарообороту, экспорту товаров. В Первомайском районе областного центра чистая прибыль организаций увеличилась в 4,1 раза к уровню 2019 года.

Олег Мацкевич поблагодарил отличившиеся коллективы за работу и подчеркнул, что трудолюбие, солидарность и единство помогают уверенно смотреть в завтрашний день.

В Витебске сегодня чествовали победителей соревнования за достижения в 2020 году - тех, кто добился наилучших показателей в промышленности, сельском и лесном хозяйстве, строительстве, транспорте, связи, торговле, сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта. Всего победителями состязания стали коллективы почти 40 учреждений, организаций и предприятий Витебской области.

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Первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич вручает свидетельство о занесении на областную доску почета председателю Новополоцкого горисполкома Дмитрию Демидову

Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Альянспласт" Николай Силинов

Первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич вручает свидетельство о занесении на областную доску почета директору ОАО "Веста" Рейману Вениаминову

Директор ОАО "Шайтерово" Верхнедвинского района Михаил Гумненков

Первый заместитель председателя Витебского горисполкома Валентин Цветков вручает свидетельство о занесении на городскую доску почета главврачу центральной поликлиники г.Витебска Станиславу Титовичу

Во время церемонии

Доска почета

Фонтан на площади Победы в Витебске

Фото Александра Хитрова