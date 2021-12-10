Основными темами форума #GBCregions в Могилеве станут цифровые решения в промышленности и транспорте

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 10 декабря 2021
Минск +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:27 Минчанин похитил 1,5 тыс. л топлива с карт каршеринговых авто Происшествия
15:21 В Гродно обвиняемого в убийстве и разбое приговорили к 16 годам колонии Происшествия
15:17 Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара ЕАЭС в 2022 году Экономика
15:15 Высокие ставки по кредитам, навязывание услуг: горячая линия по темам банковской сферы прошла в КГК Общество
15:07 ВТБ (Беларусь) запустил онлайн-кредиты для предпринимателей Экономика
15:06 БРСМ трудоустроил в 2021 году в составе студенческих отрядов 33,5 тыс. молодых людей Общество
15:06 Кибермошенники сняли с карточки молодой мамы из Витебска Br7 тыс. Происшествия
14:58 В Минске бывший студент приговорен к 5 годам колонии за руководство экстремистским формированием Происшествия
14:53 Британский суд разрешил экстрадицию Джулиана Ассанжа в США В мире
14:53 Антон Смольский выиграл бронзу на этапе КМ по биатлону в Австрии Спорт
14:51 Лукашенко и Путин после заседания ВЕЭС обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений Президент
14:47 В Минске директор автошколы и его пособник за взятки заключены под стражу Происшествия
14:44 Психолог: дети беженцев в ТЛЦ находятся в достаточном тревожном состоянии Общество
14:38 Определены победители республиканской олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся Общество
14:38 Пограничники-новобранцы 11 декабря примут присягу в Брестской крепости Регионы
14:22 Белорусские боксеры выиграли три медали на Кубке мира среди нефтяных стран в Нижневартовске Спорт
14:21 В ТЛЦ проводят анкетирование об организации занятий для детей беженцев Общество
14:18 Страны ЕАЭС введут запрет на экспорт российского леса-кругляка Экономика
14:18 Лидеры ЕАЭС утвердили соглашение о навигационных пломбах для отслеживания перевозок Экономика
14:16 Республиканский правовой турнир "Сила Закона" стартует в Беларуси 13 декабря Общество
14:07 Депутат о ситуации на границе: защищать права человека нужно не на словах, а на деле Общество
13:53 Третий форум науки и бизнеса "Инновационный шторм" пройдет в Минске 19 декабря Афиша
13:43 Основными темами форума #GBCregions в Могилеве станут цифровые решения в промышленности и транспорте Регионы
13:40 Минчанин пытался вывезти в Россию свыше 25 т металлолома Происшествия
13:40 В Бобруйске спасли провалившегося под лед рыбака Происшествия
13:39 Узбекистан выступил за дальнейшее устранение барьеров и ограничений в ЕАЭС Политика
13:36 Куба выразила солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране Политика
13:34 Перевозчиков контрафактного алкоголя задержали в Гомельской области Происшествия
13:31 Останки погибшего в 1941 году под Кобрином летчика захоронят на его родине в России Регионы
13:28 Очередной эвакуационный рейс из Минска в Ирак состоится сегодня Общество
Все новости
Все новости
Регионы
10 декабря 2021, 13:43

Основными темами форума #GBCregions в Могилеве станут цифровые решения в промышленности и транспорте

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетными направлениями регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Могилеве определены цифровые решения в сферах промышленности, транспорта и строительства. Об этом сообщил сегодня директор РУП "Национальный центр обмена трафиком" Алексей Цымбалов на пресс-конференции в БЕЛТА.

"Форум #GBCregions в Могилеве станет завершающим среди областных. Тематикой будет цифровизация в таких отраслях, как промышленность, транспорт и строительство. Участники форума вместе со спикерами в формате онлайн и офлайн будут обсуждать цифровую трансформацию общества, перспективы развития Беларуси, основные тренды цифровой экономики. Мы также поговорим об электротранспорте и беспилотных электротранспортных средствах. Традиционно будут представлены доклады, связанные с законом о защите персональных данных, внедрением ID-карт. У участников форума будет уникальная возможность задать вопросы напрямую экспертам и получить ответы из первых уст. Национальный центр обмена трафиком расскажет могилевчанам о защищенном сегменте Единой республиканской сети передачи данных, а также об образовательных услугах в сфере защиты информации", - сказал Алексей Цымбалов.

По его словам, главный результат проведения форума - встреча на одной площадке представителей госорганов, предприятий, бизнеса и граждан, а также их совместный конструктивный диалог. "Мы достигли этого результата в каждом из регионов, где проводили форумы, и уверены, что Могилев не будет исключением", - подчеркнул директор.

Алексей Цымбалов
Алексей Цымбалов

Настоящим подарком для Могилевской области станет проведение аналогичного форума в Бобруйске. "Проведение форума в Бобруйске изначально не входило в планы. Однако этот город стал первым из районных центров, который проявил заинтересованность и обратился с просьбой к организаторам. Руководство форума поддержало инициативу, - отметил Алексей Цымбалов. - Бобруйск - крупный промышленный узел, на его территории находится более 35 промпредприятий. Мы уверены: участники форума получат много полезной информации, а также ознакомятся с опытом применения цифровизации в промышленности".

Заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Руслан Страхар считает, что региональный форум станет живой площадкой для обсуждения имеющихся вопросов, изучения актуальных трендов и определения задач по внедрению информационно-коммуникационных технологий в повседневную жизнь. "Мы поддерживаем выбранную тематику форума, ведь она акцентирует внимание на цифровизации основных сфер реального сектора экономики, таких как промышленность, транспорт и строительство. Особую значимость для региона также будут иметь вопросы внедрения биометрических документов и реализации закона о защите персональных данных. Это достаточно новое направление в деятельности государственных органов и организаций, что еще раз подчеркивает особую важность и значимость проведения такого рода мероприятий в нашем регионе", - пояснил он.

Руслан Страхар рассказал, что с 1 сентября этого года в Могилевской области гражданам уже выдано более 3 тыс. идентификационных карт и биометрических паспортов. "С 15 ноября вступил в силу закон "О защите персональных данных". Мы уверены: его реализация обеспечит надлежащий уровень защиты персональных данных в государстве и будет способствовать развитию бизнеса, торгово-экономических отношений Беларуси с другими странами. В условиях цифровой трансформации общества в республике актуальность приобретают и перспективы развития электронного правительства. Могилевская область активно движется и в этом направлении. В настоящее время к системе межведомственного электронного документооборота уже подключено 1603 организации, что составляет 84% от их общего количества. Для сравнения: еще в декабре прошлого года количество подключенных организаций составляло 54%. В мае этого года создана областная рабочая группа по внедрению информационно-коммуникационных технологий "умный город", на заседании 13-14 декабря будут рассмотрены вопросы о выполнении мероприятий по реализации проекта "умный город" в Бобруйске", - сказал он.

Зампредседателя выразил уверенность, что Могилевская область готова к проведению регионального форума #GBCregions на высоком уровне. "Мы уверены: мероприятие будет способствовать дальнейшему последовательному развитию процессов информатизации и цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества", - добавил Руслан Страхар.

В свою очередь генеральный директор ООО "Белорусские облачные технологии" Олег Седельник отметил, что региональные форумы доказали высокую эффективность и востребованность. "Мы получаем очень хорошие отклики. На форуме в Могилеве и Бобруйске расскажем, чем облачные технологии могут быть полезны во всех сферах жизнедеятельности, какие проекты мы реализовали в сфере промышленности и транспорта. В ходе мероприятия будут затронуты вопросы цифровой гигиены, потому что, помимо работы с данными, их еще нужно надежно защищать, чтобы информация была конфиденциальной, в том числе в части персональных данных и коммерческой тайны", - обратил он внимание.

В мероприятии примут участие руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии выступают организаторами этого мероприятия. Форум пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Могилевского облисполкома. Форумы уже прошли в Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске и собрали на своих диалоговых площадках более 1,5 тыс. представителей государственных органов и организаций.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Могилев форумы
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Пограничники-новобранцы 11 декабря примут присягу в Брестской крепости
Фото из архива Останки погибшего в 1941 году под Кобрином летчика захоронят на его родине в России
Фото из архива Медиапроект "Стоп, кибербуллинг" стартует в Могилевской области 13 декабря
Фото из архива ГАИ Минской области проведет в выходные отработку дорог Солигорского района
Фото shahter.by Краснокнижного филина спасли в Солигорском районе
ФОТОФАКТ: Цирковая студия "Арена" работает в Орше
Главное
Цифровизация, поддержание роста и международный трек. Лукашенко высказался по ключевым вопросам в ЕАЭС
Лукашенко: западные санкции направлены на смену всего государственного строя в Беларуси
Головченко: экономика демонстрирует устойчивость к постоянно возникающим экономическим вызовам
Банк БелВЭБ: 30 лет на финансовом рынке!
Топ-новости
Лукашенко и Путин после заседания ВЕЭС обсудили наиболее актуальные вопросы белорусско-российских отношений
Лукашенко: реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов
Головченко: потери от санкций компенсируем наращиванием присутствия на рынках России, Азии и Африки
Андрейченко: на парламентариев возложена большая ответственность в решении поставленных задач
Антон Смольский выиграл бронзу на этапе КМ по биатлону в Австрии
Лидеры ЕАЭС утвердили соглашение о навигационных пломбах для отслеживания перевозок
Перцов: через новые каналы коммуникации нужно проводить правдивую классическую журналистику
Куба выразила солидарность с Беларусью в противостоянии попыткам Запада дестабилизировать ситуацию в стране
"Германия, помоги нам!": дети беженцев в ТЛЦ вышли на стихийный митинг
Минздрав сообщил о параллельном циркулировании в Беларуси коронавируса и гриппа
Основными темами форума #GBCregions в Могилеве станут цифровые решения в промышленности и транспорте
Группа детских психологов из Гродно начала работу в ТЛЦ
Депутат: налоговая нагрузка в Беларуси в 2022 году снизится
Родившей в Гродно беженке передали необходимые для нее и малыша вещи
За сутки в Беларуси зарегистрирован 1801 пациент с COVID-19, выписаны 2072
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.