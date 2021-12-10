Основными темами форума #GBCregions в Могилеве станут цифровые решения в промышленности и транспорте

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приоритетными направлениями регионального форума #GBCregions (Государство. Бизнес. Граждане - регионы) в Могилеве определены цифровые решения в сферах промышленности, транспорта и строительства. Об этом сообщил сегодня директор РУП "Национальный центр обмена трафиком" Алексей Цымбалов на пресс-конференции в БЕЛТА.

"Форум #GBCregions в Могилеве станет завершающим среди областных. Тематикой будет цифровизация в таких отраслях, как промышленность, транспорт и строительство. Участники форума вместе со спикерами в формате онлайн и офлайн будут обсуждать цифровую трансформацию общества, перспективы развития Беларуси, основные тренды цифровой экономики. Мы также поговорим об электротранспорте и беспилотных электротранспортных средствах. Традиционно будут представлены доклады, связанные с законом о защите персональных данных, внедрением ID-карт. У участников форума будет уникальная возможность задать вопросы напрямую экспертам и получить ответы из первых уст. Национальный центр обмена трафиком расскажет могилевчанам о защищенном сегменте Единой республиканской сети передачи данных, а также об образовательных услугах в сфере защиты информации", - сказал Алексей Цымбалов.

По его словам, главный результат проведения форума - встреча на одной площадке представителей госорганов, предприятий, бизнеса и граждан, а также их совместный конструктивный диалог. "Мы достигли этого результата в каждом из регионов, где проводили форумы, и уверены, что Могилев не будет исключением", - подчеркнул директор.

Алексей Цымбалов

Настоящим подарком для Могилевской области станет проведение аналогичного форума в Бобруйске. "Проведение форума в Бобруйске изначально не входило в планы. Однако этот город стал первым из районных центров, который проявил заинтересованность и обратился с просьбой к организаторам. Руководство форума поддержало инициативу, - отметил Алексей Цымбалов. - Бобруйск - крупный промышленный узел, на его территории находится более 35 промпредприятий. Мы уверены: участники форума получат много полезной информации, а также ознакомятся с опытом применения цифровизации в промышленности".

Заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета Руслан Страхар считает, что региональный форум станет живой площадкой для обсуждения имеющихся вопросов, изучения актуальных трендов и определения задач по внедрению информационно-коммуникационных технологий в повседневную жизнь. "Мы поддерживаем выбранную тематику форума, ведь она акцентирует внимание на цифровизации основных сфер реального сектора экономики, таких как промышленность, транспорт и строительство. Особую значимость для региона также будут иметь вопросы внедрения биометрических документов и реализации закона о защите персональных данных. Это достаточно новое направление в деятельности государственных органов и организаций, что еще раз подчеркивает особую важность и значимость проведения такого рода мероприятий в нашем регионе", - пояснил он.

Руслан Страхар рассказал, что с 1 сентября этого года в Могилевской области гражданам уже выдано более 3 тыс. идентификационных карт и биометрических паспортов. "С 15 ноября вступил в силу закон "О защите персональных данных". Мы уверены: его реализация обеспечит надлежащий уровень защиты персональных данных в государстве и будет способствовать развитию бизнеса, торгово-экономических отношений Беларуси с другими странами. В условиях цифровой трансформации общества в республике актуальность приобретают и перспективы развития электронного правительства. Могилевская область активно движется и в этом направлении. В настоящее время к системе межведомственного электронного документооборота уже подключено 1603 организации, что составляет 84% от их общего количества. Для сравнения: еще в декабре прошлого года количество подключенных организаций составляло 54%. В мае этого года создана областная рабочая группа по внедрению информационно-коммуникационных технологий "умный город", на заседании 13-14 декабря будут рассмотрены вопросы о выполнении мероприятий по реализации проекта "умный город" в Бобруйске", - сказал он.

Зампредседателя выразил уверенность, что Могилевская область готова к проведению регионального форума #GBCregions на высоком уровне. "Мы уверены: мероприятие будет способствовать дальнейшему последовательному развитию процессов информатизации и цифровизации всех сфер жизнедеятельности общества", - добавил Руслан Страхар.

В свою очередь генеральный директор ООО "Белорусские облачные технологии" Олег Седельник отметил, что региональные форумы доказали высокую эффективность и востребованность. "Мы получаем очень хорошие отклики. На форуме в Могилеве и Бобруйске расскажем, чем облачные технологии могут быть полезны во всех сферах жизнедеятельности, какие проекты мы реализовали в сфере промышленности и транспорта. В ходе мероприятия будут затронуты вопросы цифровой гигиены, потому что, помимо работы с данными, их еще нужно надежно защищать, чтобы информация была конфиденциальной, в том числе в части персональных данных и коммерческой тайны", - обратил он внимание.

В мероприятии примут участие руководители государственных органов и организаций, областного и районных исполнительных комитетов, представители IT-компаний, банков, бизнеса и учебных заведений. Национальный центр обмена трафиком, Национальный центр электронных услуг, а также Белорусские облачные технологии выступают организаторами этого мероприятия. Форум пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь и Могилевского облисполкома. Форумы уже прошли в Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске и собрали на своих диалоговых площадках более 1,5 тыс. представителей государственных органов и организаций.-0-