28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Основу озимого сева зерновых в Гомельской области составит пшеница, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении интенсификации растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.
Хозяйства Гомельской области посеяли 106,2 тыс. га озимых зерновых - это 44,6% к плану.
В эту посевную кампанию в регионе увеличили площадь озимого ячменя. Планируется посадить эту культуру на 6 тыс. га. Выполнено 73,3% от запланированного - посеяно уже 4,4 тыс. га.
Пшеничный клин посеян на 35 тыс. га (56%) при плане 62 тыс. га. "Это основная культура, которая также сдается в счет госзаказа", - уточнили в управлении.
Все районы области приступили к этим работам. Традиционно из года в год лидерами зимнего сева становятся аграрии Мозырского района, где на данный момент посеяно 85% озимых зерновых культур. В тройке передовиков - Лельчицкий (57%) и Октябрьский (56%) районы.
Оптимальные сроки сева: конец сентября - первые дни октября.-0-