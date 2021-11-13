"Особенно тяжело переживают холода беременные": шестой день лагеря беженцев на границе

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Особенно тяжело холодные ночи переживают беременные, им не хватает сил и энергии. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала одна из девушек-беженок в лагере на польской границе.

Большая группа беженцев, направлявшихся к белорусско-польской границе, была замечена неподалеку от пункта пропуска "Брузги" 8 ноября. Попасть в Польшу у мигрантов, большинство из которых курды из Ирака, не получилось. Они организовали лагерь у самой линии польской границы. Условия в лагере сложные: люди страдают от холода, испытывают нехватку воды и еды.

"Особенно тяжело беременным. Им не хватает сил, энергии, чтобы согреться, дать возможность плоду развиваться", - рассказывает одна из беженок. Она показывает на свою подругу, которая находится на восьмом месяце беременности. Говорит, что та очень сложно переносит условия лагеря, особенно холодные ночи.

"Но назад мы не вернемся. В Курдистане нет работы, нет возможности безопасно жить. Мы или умрем здесь, или пройдем в Европу", - говорит девушка. В Евросоюзе, рассказывает она, есть друзья и родственники, которые помогут с работой.

Сейчас в лагере, по разным оценкам, 2-3 тыс. человек. Это граждане различных стран. Большинство - курды из Ирака. Много в лагере женщин и детей.

В лагерь организована доставка гуманитарной помощи, воды, дров. Сегодня в лагере станавливаются палаткиу, которые будут использоваться для выдачи помощи, питания, обогрева в первую очередь женщин и детей.-0-