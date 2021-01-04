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04 января 2021, 10:21

Особо охраняемые природные территории занимают 7,5% площади Гомельской области

Фото из архива
Фото из архива

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особо охраняемые природные территории занимают 7,5% площади Гомельской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

"В регионе таких объектов 126 - это больше 300 тыс. га, или 7,5% от территории области. Планомерно проводятся их научные исследования, продумываются новые туристические маршруты и экотропы. В будущем году планируется дополнительно обустроить экотуристическую базу "Уречье" в заказнике республиканского значения "Выдрица" в Светлогорском районе. За счет близкого расположения к мемориалу Ола база должна стать более привлекательной для туристов", - рассказали в пресс-службе.

Особое внимание в Гомельской области также уделяется экологически безопасному обращению со стойкими органическими загрязнителями, в том числе переупаковке пестицидов с крупного захоронения в Петриковском районе, оставшегося еще с советских времен. Токсические вещества собирают в специальные бочки и перевозят на комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных отходов в Дубровке Чечерского района. "Такое захоронение в Беларуси одно, оно оборудовано по последним требованиям, там хранят химикаты со всей страны", - добавили в Минприроды.

Актуален и вопрос вывода из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированные дифенилы. Изъятие подобных агрегатов нужно провести до 2025 года, однако на некоторых предприятиях нет финансовой возможности модернизации производств без использования ПХД. Обсуждать проблему планируется на республиканском уровне.

В планах Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды на 2021 год - борьба со стихийными и несанкционированными свалками с привлечением общественности и школьников, организация работы по вопросам внедрения многоразовой упаковки.-0-

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