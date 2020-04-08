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08 апреля 2020, 14:25

"Остались только мы" - репортаж из деревни, где из-за пала травы сгорело два десятка домов

Дочка жительницы деревни Нарчи постоянно отвечает на телефонные звонки - объясняет, что с мамой все в порядке. Сегодня это место, расположенное в паре километров от трассы Минск-Гродно, известно далеко за пределами Щучинского района.

Корреспонденты БЕЛТА побывали в деревне, где после вчерашнего масштабного пожара осталось лишь пару целых домов. Кров над головой - только у Галины Синяковской… Остальные местные жители (их, правда, несколько), а также те, у кого здесь были дачи, лишились практически всего имущества…

Спустя почти сутки после пожара кое-где все еще тлеют остатки домов. Сотрудники МЧС продолжают тушить их водой. Задействованы специалисты других профильных служб - газовики, электрики, связисты - масштабный пожар задал хлопот всем.

Виды, открывающиеся перед глазами, кажутся декорациями к фильму… Фундаменты и печки с трубами - это все, что осталось от домов. В некоторых, правда, на пепелище еще стоят остовы металлических кроватей. Такие, кажется, были в каждом деревенском доме.

Больше огонь не пощадил ничего. Нет заборов, огородов, деревья обгорели, а одно еще продолжает гореть изнутри…

"7 апреля в 14.00 жительница деревни Нарчи сообщила о возгорании сухой растительности. Женщина была обеспокоена тем, что огонь подбирается к зданиям. Порывами ветра пламя молниеносно распространялось по населенному пункту, охватывая дома и хозпостройки", - рассказывает официальный представитель Гродненского областного управления МЧС Наталья Живолевская. В ликвидации пожара было задействовано девять пожарных расчетов, привлечены работники лесхоза и местного сельхозпредприятия. Общими усилиями удалось уберечь от огня два жилых дома, четыре нежилых и пять хозяйственных построек.

Ущерб куда существеннее - 19 нежилых домов, два жилых и 23 хозяйственные постройки уничтожены. Повреждены два нежилых дома и две хозяйственные постройки. К счастью, люди не пострадали.

"Пожарные быстро приехали. Старались тушить, но сильный ветер все раздувал снова. Было страшно и за себя, и за деревню", - вспоминает Галина Синяковская. Сейчас, вздыхает она, остались вместе с дедом одни на всю деревню.

Хотя Нарчи и раньше нельзя было назвать многолюдными, но, по словам пенсионерки, хоть было с кем поговорить, сходить к автолавке. Теперь же немногочисленные соседи остались без крова.

Один из них, говорит женщина, успел выгнать со двора трактора, а дом и все постройки уничтожил огонь. Еще один мужчина лежит в больнице в областном центре, в это время его дом сгорел. "Куда теперь человеку возвращаться?!" - сокрушается пенсионерка.

Она всю жизнь прожила в этой деревне. Родилась в войну, в 1942 году, но такого по масштабу бедствия для родного места вспомнить не может.

"Дым от пожара был виден за десяток километров. Картина страшная", - говорит водитель подъехавшего к деревне микроавтобуса. В салоне сидят бабушки - жительницы соседней деревеньки. Говорят, боялись, что огонь дойдет до них, сочувствуют людям.

Причина пожара, по предварительной версии, банальна: один из сельчан - 70-летний мужчина - выжигал сухую траву. По его словам, процесс контролировал и ушел в дом лишь после того, как потухло. Вскоре от соседа узнал о пожаре в своем дворе, который быстро распространился на всю деревню. По иронии судьбы его дом огонь не тронул…

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы. Официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк сообщила, что следователи, используя передвижную криминалистическую лабораторию, продолжают осмотр места происшествия, устанавливается сумма ущерба, допрашивают потерпевших и свидетелей. В отношении 70-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.304 УК (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере).

В Щучинском райисполкоме заверили, что ситуация находится на контроле. Решен вопрос с расселением жителей деревни, лишившихся крова. Рассматриваются различные варианты поддержки.

Масштабный пожар стал сегодня одной из тем заседания комиссии по ЧС при Гродненском облисполкоме, посвященного неудовлетворительной организации работы по предупреждению возгораний в природных экосистемах. В районах будут приниматься решения по запрету посещения лесов.

Ситуация действительно непростая. С начала года спасатели Гродненской области более 380 раз выезжали на ликвидацию возгораний сухой травы и мусора.

Только за последние дни у огня пришлось буквально отстаивать деревни в Ивьевском и Слонимском районах.

… В деревне несколько раз услышал фразу "Он же не специально". Правда, следом уже шли фразы с удивлением, дескать, столько раз по радио, с экранов ТВ и страниц газет предупреждали, как опасно выжигание старой растительности, да еще в сухую погоду и при таком ветре. Только вот порой жизнь вслед за теорией преподносит и горькие практические уроки. Кажется, пора их усваивать все же не на своих ошибках…

Сергей ГАВРИЦКИЙ,

ФОТО Леонида ЩЕГЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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Гродненская область пожар репортаж Щучин
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