Останки 10 воинов перезахоронили в Жлобинском районе

23 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Жлобинском районе перезахоронили останки 10 воинов, поднятых во время поисковых работ на территории Пиревичского и Староруднянского сельсоветов, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Церемонии перезахоронения прошли у братских могил в Пиревичах и Старой Рудне. У мест памяти собрались представители Жлобинского военкомата, сельсоветов, местные жители, ученики сельских школ, ветераны войны.

После митинга была отслужена лития по погибшим воинам. Останки со всеми почестями предали земле. После оружейных залпов к мемориалам возложили цветы.

В мероприятии приняли участие работники Жлобинского районного подразделения МЧС. "Это возможность отдать дань уважения тем, кто отстоял мир на нашей земле, поклониться погибшим - лишь малая толика того, что мы можем сделать в благодарность за их подвиг", - сказали в управлении.-0-