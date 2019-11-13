13 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Останки 147 красноармейцев перезахоронят в Ветковском районе 14 ноября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Траурный митинг и церемония перезахоронения воинов, погибших при освобождении Ветковского района в октябре-ноябре 1943 года, состоятся у братской могилы в агрогородке Старое Село.

Останки солдат были обнаружены специализированным подразделением войсковой части 28443. Поисковые работы проводились с мая по август на объектах в деревне Хальч и урочище Побужье.

Как рассказали в райисполкоме, значительная часть останков (138 человек) были найдены на территории Побужья. В связи с трагедией на Чернобыльской АЭС эти места отнесены к зоне отселения. Чтобы у широкого круга людей была возможность почтить память погибших, было решено перезахоронить солдат. "Останки воинов будут преданы земле с соблюдением всех канонов", - добавили в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи.

В распоряжении специалистов - алфавитные книги умерших пациентов медсанбата, дислоцировавшегося в период военных действий на территории района. Предположительно, в местах поисковых работ размещалось и госпитальное кладбище. Документы изучают специалисты разных ведомств, выверяются сведения. Есть вероятность, что безвестные солдаты приобретут имена.

Мероприятия приурочены к 76-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков Старого Села. В церемонии планируется участие руководства района, представителей военкомата и духовенства, трудовых коллективов и молодежи. Начало в 12.00.-0-