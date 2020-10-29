Останки 17 красноармейцев перезахоронили в Чаусском районе

29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Останки бойцов Красной армии перезахоронили сегодня на воинском кладбище в деревне Быново Чаусского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил историк, руководитель историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко.

Николай Борисенко

"В сентябре бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны вместе с поисковиками клуба "Виккру" в Чаусском районе подняли останки 17 красноармейцев. Поисковые работы проходили в деревнях Сутоки и Головенчицы - здесь нашли останки 13 солдат, еще четырех обнаружили в лесу южнее льнозавода", - рассказал Николай Борисенко.

Была обнаружена и медаль "За отвагу", по которой смогли установить имя одного из бойцов - Иван Иванович Кузнецов 1925 года рождения, уроженец Ивановской области России. "Планировалось, что в церемонии перезахоронения примут участие родственники Ивана Кузнецова, однако из-за пандемии коронавируса воплотить это не получилось", - отметил Николай Борисенко.

"Такие Вахты Памяти проходят в нашем районе ежегодно. Это большая и важная работа по восстановлению и сохранению нашей исторической памяти. В таких мероприятиях участвует молодежь, которой предстоит сохранить воспоминания о далекой войне и безграничном мужестве нашего народа", - отметил во время церемонии председатель Чаусского райисполкома Александр Ефимчиков.

Александр Ефимчиков

Быновское кладбище - это мемориал, где захоронены более 2 тыс. советских солдат.

К торжественному мероприятию в Чаусском районе присоединились участники автопробега "За мирную Беларусь", который стартовал сегодня от центральной площади райцентра.-0-

Фото Олега Фойницкого