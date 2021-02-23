Останки 21 красноармейца перезахоронили в Ветковском районе

23 февраля, Ветковский район /Корр. БЕЛТА/. Останки 21 советского солдата перезахоронили сегодня в братской могиле в агрогородке Шерстин, передает корреспондент БЕЛТА.

Останки погибших при освобождении Ветковского района от немецко-фашистских захватчиков в годы ВОВ воинов обнаружили в сентябре прошлого года при поисковых работах на территории Шерстинского и Хальчанского сельсоветов. К сожалению, имена павших установить пока не удалось.

На торжественном митинге председатель Ветковского районного Совета депутатов Виктор Масейков подчеркнул, что найти и перезахоронить останки красноармейцев удалось благодаря работе военнослужащих специализированного поискового подразделения войсковой части 28443 и Гомельского областного поискового общественного объединения "Ніколі не забудзем", которые трудятся для сохранения памяти о воинах, положивших жизни за свободу родной земле. "Со времен освобождения района от фашистских оккупантов прошло уже 77 лет, но наша многострадальная земля до сегодняшних дней хранит останки погибших воинов. Каждый солдат, отдавший жизнь за защиту своей Родины, заслужил достойные проводы в последний путь. Каждый из них был верен воинскому долгу", - сказал председатель райсовета.

Он отметил символичность того, что церемония перезахоронения проходит в День защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси. По его мнению, сохранение исторической памяти и увековечивание имен героев и жертв Великой Отечественной войны - важнейшая задача, которая сейчас стоит перед истинными патриотами. "Мы должны помнить нашу историю, чтить память тех, благодаря кому мы сегодня живем, и защищать свое Отечество", - обратился к участникам митинга Виктор Масейков.

Председатель Гомельского областного поискового общественного объединения "Ніколі не забудзем" Николай Басенков рассказал, что провести поиски на территории сельсоветов решили после изучения архивных документов, в том числе и немецкой аэрофотосъемки. "Помимо останков, здесь обнаружили ложки, котелки, другие предметы, боеприпасы. В этих местах мы продолжим работу. Возможно, появятся и зацепки, которые позволят установить имена погибших", - поделился он.

Память освободителей почтили минутой молчания. Останки 21 воина с почестями захоронили в братской могиле, в которой покоятся более 870 солдат Красной Армии.-0-

Местная жительница Анна Семенюк

Председатель Ветковского районного Совета детутатов Виктор Масейков

Во время церемонии

Руководитель поискового отряда Николай Басенков

Фото Сергея Холодилина