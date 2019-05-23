Останки 25 красноармейцев обнаружены во время поисковых работ в Могилевской области

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время полевых поисковых работ на трех объектах в Могилевской области обнаружены останки 25 красноармейцев. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
Работы проводило специализированное подразделение 52-го отдельного специализированного поискового батальона с участием членов Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру" в Быхове, Славгородском и Быховском районах.
Обнаружены и извлечены останки 25 военнослужащих РККА, погибших в 1941 году. Кроме того, обнаружено 5 медальонов, 18 взрывоопасных предметов, 280 патронов.
По первым результатам исследований установлены сведения о двух погибших. Магдеев Нурмухамед 1915 года рождения погиб в июле 1941-го в районе деревни Ходорово, Андрей Музыка 1914 года рождения - тогда же в районе деревни Усохи. В настоящее время организованы поиски родственников погибших. Исследование других документов продолжается, останки погибших переданы местным исполнительным и распорядительным органам для торжественного перезахоронения.-0-
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