Останки 503 погибших в военные годы перезахоронили в Гомельской области в 2019 году

24 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Останки 503 человек, павших в годы военного лихолетья, перезахоронили в Гомельской области в 2019 году, сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник отдела по вопросам обороны и правоохранительной деятельности облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году перезахоронения провели в Светлогорском, Рогачевском, Калинковичском, Гомельском, Добрушском, Ветковском, Лоевском, Речицком районах. Захоронили останки 503 человек", - отметил Владимир Кравцов. По его информации, обнаруженные во время полевых поисковых работы останки в основном переносят в братские могилы, в которые перезахоранивали воинов в 50-х годах прошлого века. Церемонии проходят с воинскими почестями.

Начальник отдела уточнил, что на 1 января текущего года в регионе на госучете состоит 1119 захоронений воинских и жертв войны. Из них 11 - времен гражданской войны. За 11 последних лет количество захоронений в области выросло на 207.

Имена 131 210 погибших установлены, более 55,8 тыс. - неизвестны. Владимир Кравцов подчеркнул, что за последние 10 лет в регионе установили свыше 30 тыс. имен павших. "В 2019-м на плиты на захоронениях нанесли имена 4078 человек. По данным на начало этого года, необходимо нанести еще 5702 имени", - сказал он.

Председатель облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул: "Увековечить память павших в годы лихолетья воинов и мирных жителей - долг современных поколений". Руководитель региона поставил задачу до 9 мая обследовать все захоронения в области и привести их в надлежащий порядок.-0-