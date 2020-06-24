Останки 6 красноармейцев нашли поисковики на Буйничском поле, установлена фамилия одного из них

24 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Поисковики клуба "Виккру" обнаружили на Буйничском поле останки шести бойцов Красной армии. По личным вещам специалисты смогли установить фамилию одного из них. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал руководитель поискового клуба "Виккру" историк Николай Борисенко.

"Во второй день нашей поисковой экспедиции мы занимались раскопками на Буйничском поле в Могилевском районе. Здесь обнаружили останки шести человек - солдат и командиров Красной армии. Вместе с ними нашли личные вещи и медальоны. Медальоны уже передали на экспертизу. При изучении находок на кожаном подсумке обнаружили выцарапанную фамилию бойца - В.И.Петухов. Теперь будем искать этого солдата по базам данных, - рассказал Николай Борисенко. - Все вещи, которые мы нашли сегодня, относятся к 1941 году. Все солдаты - кутеповцы".

Сейчас раскопки ведут около 40 человек: поисковики могилевского клуба и представители 52-го отдельного специализированного поискового батальона Минобороны. Продлятся работы до конца недели.

В 1941 году во время обороны Могилева вблизи деревни Буйничи шли ожесточенные сражения. Тогда танковый бой приняли 388-й стрелковый полк под командованием полковника Семена Кутепова и народные ополченцы фабрики искусственного волокна. Они отбили восемь атак противника и уничтожили 39 танков вермахта. На следующий день после боя писатель Константин Симонов и фотограф Павел Трошкин приехали на еще дымившееся поле. Снимки были опубликованы в "Известиях", благодаря им весь мир узнал о героической обороне Могилева.-0-