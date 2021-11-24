24 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Останки девяти красноармейцев перезахоронят в Кормянском районе, сообщили БЕЛТА в отделе идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома.

Церемония перезахоронения пройдет сегодня в деревне Литвиновичи. По всем канонам земле предадут останки девяти красноармейцев, погибших в Кормянском районе в годы Великой Отечественной войны.

Останки были обнаружены на территории Литвиновичского сельсовета 11 октября этого года. Специализированное поисковое подразделение войсковой части 28443 52-го отдельного специализированного поискового батальона провело полевые работы. Из земли подняли останки 9 человек.

"Благодаря архивно-изыскательным и полевым работам, к которым присоединились представители общественного объединения "Память Отечества", было установлено имя одного бойца. Это уроженец Украины Александр Константинович Терехов, который ранее считался пропавшим без вести", - рассказали в райисполкоме.

Цикл мероприятий в честь 78-й годовщины освобождения Кормянского района от немецко-фашистских захватчиков продолжится 25 ноября. В Корме у памятника воинам-освободителям пройдет митинг "Памяти павших будем достойны", программу продолжит праздничный концерт "И пусть поколения помнят".-0-