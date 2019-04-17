Останки красноармейцев и мирных жителей - жертв войны перезахоронят в Гомельском районе

17 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Останки военнослужащих Красной Армии и мирных жителей - жертв Великой Отечественной войны перезахоронят в деревне Калинино и агрогородке Красное Гомельского района, сообщили БЕЛТА в Гомельском райисполкоме.

В сентябре-октябре прошлого года специализированное поисковое подразделение войсковой части 28443 проводило полевые поисковые работы на территории Терешковичского сельсовета. В лесном массиве в 4 км южнее деревни Калинино были обнаружены костные останки 41 военнослужащего Красной Армии, которые погибли в 1943 году. 19 апреля их останки перезахоронят в братской могиле в Калинино.

На следующий день церемония перезахоронения пройдет и в агрогородке Красное. Здесь будут погребены останки 28 военнослужащих и 103 жертв войны, погибших в 1941 году. Полевые поисковые работы на территории Красненского сельсовета проводились также в сентябре-октябре 2018 года. Вместе с останками были обнаружены более 800 сопутствующих предметов. В основном это личные вещи: ложки, очки, часы, обувь и т.д.

Ежегодно благодаря поисковым работам специалистов и волонтеров обнаруживаются ранее неизвестные места захоронений жертв и бойцов Великой Отечественной войны, найденные останки предаются земле по всем правилам.-0-