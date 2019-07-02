Останки красноармейцев перезахоронили в Лепеле

2 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Лепеле сегодня состоялось торжественное перезахоронение 43 останков красноармейцев и мирных жителей, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония состоялась на воинском кладбище бывшего военного госпиталя с участием председателя Витебского областного Совета депутатов Владимира Терентьева, представителей местных органов власти, духовенства, молодежи и жителей города.

Фото Лепельского райисполкома

Останки были обнаружены весной этого года во время поисковых работ на территории госпиталя. К сожалению, найти предметов, личных вещей или документов, по которым можно было бы установить личности погибших, не удалось. Предполагается, что останки 23 человек принадлежат красноармейцам, расстрелянным здесь в марте 1918 года. Остальные - мирным жителям, ставшим жертвами фашистских карателей в годы Великой Отечественной войны: в июле 1942 года здесь находился лагерь военнопленных с неустановленными классификационными признаками. По воспоминаниям лепельчан-старожилов, в нем содержали и гражданское население.

"Сегодня мы находимся в одном шаге от празднования великой даты для всей нашей страны - 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Очень важно помнить не только о героических страницах той войны, но и цене, которую заплатил наш народ, каждый павший в борьбе за освобождение. Уверен, белорусы никогда этого не забудут", - подчеркнул Владимир Терентьев. Он высказал благодарность 52-му отдельному специализированному поисковому батальону, бойцы которого на протяжении десятилетий проводят целенаправленную и плодотворную работу по увековечиванию памяти воинов-освободителей, а также представителям местных органов власти за деятельность в этом направлении.

На территории Лепельского района находятся более 50 воинских захоронений, в том числе около 30 братских могил.-0-