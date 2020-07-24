Останки неизвестного солдата перезахоронили в Брестском районе

24 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе сегодня торжественно перезахоронили останки неизвестного солдата, найденные военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония состоялась у деревни Прилуки, расположенной вблизи государственной границы. Здесь установлен обелиск героям-пограничникам, а также памятный знак односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Останки неизвестного солдата поисковики нашли в мае. Обнаруженные при них полуистлевшие кожаные фрагменты обуви и армейского обмундирования указывают на то, что они, вероятнее всего, принадлежали красноармейцу.

"Очень важно, что спустя столько лет продолжаются поиски павших, устанавливаются их фамилии. По инициативе и под руководством районной ветеранской организации в учреждениях образования района создано 17 поисковых отрядов. Школьники занимаются архивно-поисковой работой по установлению имен, судеб и мест захоронения воинов, увековечением памяти о них", - отметил председатель Брестского райисполкома Владимир Сенчук.

Символично, что в эти дни Брестский район отмечает 76-ю годовщину своего освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Но до сих пор на Прибужской земле, как и по всей Беларуси, находят безымянные захоронения бойцов. "Практически каждый год мы проводим церемонии по перезахоронению. Только на территории Брестского района захоронено более 7,5 тыс. неизвестных, погибших в годы Великой Отечественной войны", - сказал военный комиссар Бреста и Брестского района полковник Валерий Касянюк.

По православной традиции настоятель местного прихода провел заупокойную литию. Участники церемонии почтили память неизвестного солдата минутой молчания. А воины-пограничники отдали дань уважения шестикратным оружейным салютом. К свежему холмику у братской могилы легли венки и цветы от руководителей района, Знаменского сельисполкома, Брестской погрангруппы, общественных организаций, школьников и жителей деревни Прилуки.-0-