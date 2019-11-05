Останки неизвестного солдата перезахоронили в Могилевском районе

5 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В деревне Сидоровичи Могилевского района сегодня прошло перезахоронение останков неизвестного солдата Красной армии. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил историк и руководитель поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко.

"Останки советского солдата были обнаружены в сентябре в районе этой деревни. Вместе с бойцом мы нашли противогаз, каску, патроны и другое снаряжение. Медальона при нем не было. Установить личность оказалось невозможным, потому было принято решение перезахоронить останки бойца рядом с местом, где он погиб", - рассказал Николай Борисенко.

Фото поискового клуба "ВИККРУ"

По его предположениям, советский солдат погиб в середине июля 1941 года. В это время на территории Могилевского района сражался 747-й стрелковый полк под командованием майора Геннадия Златоустовского.

Всего на территории Могилевской области находятся около 328 тыс. братских и одиночных воинских могил. Имена покоящихся в них солдат известны в 58 тыс. захоронений, остальные 270 тыс. - безымянные.-0-