Останки пяти воинов перезахоронены в Лиозненском районе

20 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Торжественная церемония перезахоронения советских воинов состоялась сегодня в Лиозненском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Останки пяти человек были обнаружены летом прошлого года во время проведения раскопок, проходивших между урочищем Ганьково и деревней Кожекино. Данное место было указано ранее одним из старейших местных жителей, он же помог установить имя одного из воинов - старшего лейтенанта медицинской службы, служившего в 97-й стрелковой дивизии, уроженца села Анкудиновка Нижегородской области России Ивана Федоровича Муратова. Данная информация была подтверждена во время установления имен погибших воинов. Останки других бойцов идентифицировать не удалось.

Фото Лиозненского райисполкома

Торжественная церемония перезахоронения состоялась на воинском кладбище возле агрогородка Крынки, где покоятся почти 5 тыс. воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Лиозненского района. В траурном митинге приняли участие председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, представители местных органов власти, жители района, школьники, молодежь.

Всего на территории Лиозненского района находятся 88 воинских захоронений, в которых покоятся 31,9 тыс. советских солдат.-0-