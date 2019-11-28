Останки погибших в годы ВОВ солдат перезахоронят в Городокском районе

28 ноября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Торжественные церемонии перезахоронения останков защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, пройдут в Городокском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Мероприятия состоятся сегодня в деревнях Кончане и Меховое, 29 ноября - в Городке и Езерище.

В 2019 году специализированные поисковые подразделения провели на территории Городокского района раскопки на предполагаемых неучтенных воинских захоронениях в 11 населенных пунктах: Байцерово, Мариамполь, Малые Стайки Вайханского сельсовета, Бычиха, Куриленки Бычихинского сельсовета, Сельцо, Езерище, Морозово, Сурмино Езерищенского сельсовета, Озерки Межанского сельсовета, Городок. Информация об этих местах была получена от местных жителей. Всего в результате раскопок были обнаружены останки 23 погибших воинов.-0-