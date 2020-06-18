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18 июня 2020, 13:53

Останки предположительно погибшего в годы войны итальянского солдата нашли в Добруше

Фото из архива
Фото из архива

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Останки предположительно погибшего в годы Великой Отечественной войны итальянского солдата нашли в этом году в Добруше, а в подвале бывшего штаба обнаружили, возможно, итальянское оружие. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил журналистам начальник управления по увековечению памяти защитников Отечества и жертв войн Вооруженных Сил Сергей Воронович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Добруше во время земляных работ обнаружены останки, как мы предполагаем, итальянского военнослужащего, погибшего в годы Великой Отечественной войны. В подвале здания, которое во время войны было штабом, обнаружены гранаты и винтовка, предположительно, итальянского производства", - рассказал Сергей Воронович.

"Останки и сопутствующие находки переданы представителям районного отдела Следственного комитета. После проведения необходимых экспертиз и в случае подтверждения, что останки принадлежат итальянскому военнослужащему, Минобороны проинформирует посольство Италии", - добавил он.

Сергей Воронович также сообщил, что в мае на территории Брестской крепости нашли останки польского военнослужащего, который погиб в 1939 году. Сейчас проводится экспертиза и по ее итогам будет рассмотрен вопрос о дальнейшей судьбе останков.

В этом году на реализацию мероприятий госпрограммы по увековечиванию погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн выделено Br986 тыс. За 5 месяцев в автоматизированный банк данных "Книга памяти Республики Беларусь" внесены сведения о 5762 погибших. Сергей Воронович напомнил, что к 9 Мая на сайте Минобороны был открыт тестовый доступ к этому банку данных. Сейчас разрабатывается окончательная версия. По мнению Сергея Вороновича, работа должна закончиться к концу июля.

На государственный учет с начала года принято 46 захоронений погибших в ходе войн. Всего на 1 июня на госучете состоят 7812 воинских захоронений - это более 2 млн погибших. Сведения установлены о более чем 528 тыс. из них.

Представитель Минобороны проинформировал, что по итогам 2019 года было израсходовано более Br4 млн при реализации госпрограммы на 2015-2020 годы по увековечиванию погибших при защите Отечества и сохранению памяти о жертвах войн. Отремонтированы более 4,5 тыс. захоронений солдат и жертв войн, на мемориальные плиты нанесены сведения о более 21 тыс. погибших, в автоматизированный банк данных "Книга памяти Республики Беларусь" внесены сведения о 13 478 военнослужащих, на государственный учет принято 76 захоронений. В прошедшем году нагрудным знаком Минобороны "За актыўны пошук" награждены 33 человека, всего обладателей такого знака - 146.

Полевые поисковые работы в прошлом году проводились на 117 объектах. В результате местным органам были переданы останки 1940 погибших. Установлены сведения о 156 людях, из них 122 - жертвы Великой Отечественной войны.

Самым крупным объектом, где работали поисковики, стало Брестское гетто - там были извлечены останки 1014 узников. Кроме того, в Ветковском районе Гомельской области извлечены останки 138 военнослужащих Красной армии, в Витебском районе - 93 солдат и 10 жертв войны, в Светлогорском районе - 76 военнослужащих.-0-

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