Останки трех красноармейцев обнаружены в Слонимском районе

28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Останки трех красноармейцев, погибших в первые дни войны, обнаружены в Слонимском районе. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Военном комиссариате Слонимского и Зельвенского районов.

Обнаружили останки солдат в районе деревни Клепачи Слонимского района. Информационный лист о том, что здесь могут находиться неучтенные захоронения, был составлен на основании рассказов местных жителей. На месте работают бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны и поисковая группа "Бацькаўшчына".

"Во время полевых поисковых работ подняты останки 3 человек, предположительно, красноармейцев, погибших в первые дни Великой Отечественной войны. Также обнаружены фрагменты формы солдат Красной армии, ремень, обувь, два подсумка с патронами, ложка с инициалами", - рассказали в военкомате.

На месте найдены два медальона. Один из них оказался пустым, второй направлен на экспертизу.

"Сейчас поисковые работы продолжаются. Останки воинов будут торжественно перезахоронены на воинском захоронении в Озерницком сельсовете", - отметили в военкомате.

К слову, на этот год на территории Слонимского района намечены поисковые работы еще в двух местах.-0-