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Останки жертв брестского гетто планируется перезахоронить в мае

Регионы 20.03.2019 | 16:58

20 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Найденные на строительной площадке в Бресте останки жертв еврейского гетто планируется перезахоронить в мае. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель горисполкома Александр Рогачук при посещении вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля Алоном Шогамом места массового захоронения, передает корреспондент БЕЛТА.

На строительной площадке по ул. Куйбышева найдены останки 1140 жертв еврейского гетто. Работа поискового отряда Министерства обороны близится к окончанию. Планируется, что в течение ближайшей недели раскопки на месте обнаруженного массового захоронения будут завершены. Одновременно обследована прилегающая территория - останков там не обнаружено. Найденные останки планируется перезахоронить в братскую могилу на Северном кладбище областного центра, где в 2011 году был установлен памятник жертвам еврейского гетто.

Останки 990 жертв войны подняты на поверхность в Бресте
"Этой цифры не ожидал никто - ни общественники, ни ученые. Для нас это шок. Раскопки продолжаются, их ведет специализированный батальон Министерства обороны", - сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

"В мае после Радуницы мы хотим провести с участием представителей широкой общественности перезахоронение останков, которых может быть около 1300 человек. Все будет сделано нравственно и по закону. С момента обнаружения останков мы находимся в постоянном контакте с еврейской общиной, раввином. Ничего вопреки или в нарушение каких-то канонов делаться не будет", - подчеркнул Александр Рогачук.

Алон Шогам обратил внимание, что ситуация с найденными останками жертв гетто не уникальна: война до сих пор и в разных местах напоминает о себе таким трагическим эхом. "Я думаю, что Брест - пример того, как местные власти решают возникшую ситуацию", - сказал посол. Он также подчеркнул, что "важно учить наших детей, чтобы такое не повторилось, а также отдать дань памяти погибшим".

Председатель Брестского горисполкома поделился своим видением будущего памятника, который появится на месте нынешних раскопок. "Мы должны искать новые формы подачи истории. Речь идет не о мемориальных досках, а о какой-то визуализации этой темы, трагедии, которая произошла здесь более 70 лет назад. Прежде всего это должно тронуть современного, молодого жителя города, туриста. Мы будем работать в тесном взаимодействии с общиной и, наверное, даже будем объявлять соответствующий конкурс. Повторюсь, мы хотим найти какой-то новый образ. В Будапеште есть памятник холокосту. Копировать мы не должны, но в таком ракурсе надо тоже думать: как сделать, чтобы это было трогательно, эмоционально и брало за душу", - сказал мэр.-0-

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Теги
Брест, ВОВ, памятники
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