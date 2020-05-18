Остановки без крыши, свалки отходов и металлолома - КГК выявил факты беспорядка в Полоцком районе

18 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Полоцкий межрайонный комитет государственного контроля установил факты ненадлежащего содержания территорий и объектов благоустройства в Полоцке и районе, сообщили БЕЛТА в КГК Витебской области.

Некоторые остановочные пункты Полоцка находились в плохом состоянии: где-то была сломана скамейка, в других местах отсутствовала крыша. В двух деревнях Полотовского сельсовета обнаружены свалки мусора по обочинам центральных улиц, выбоины на дорогах. Неочищенные кюветы сельских дорог поросли кустарником.

"В одном из населенных пунктов Боровухского сельсовета контейнерная площадка для сбора отходов не была оборудована искусственным водонепроницаемым покрытием и не имела ограждения. Все это приводило к антисанитарии во время непогоды. Также не были убраны фрагменты разрушенного строения, на землях общего пользования найдена несанкционированная свалка", - рассказали в Комитете госконтроля области.

Были факты беспорядка и на предприятиях. Территория одной из строительных организаций Полоцкого района заросла кустарником, не была очищена от прошлогодней травы. Площадка для хранения металлолома не использовалась, а многочисленные фрагменты металла, узлы и детали от техники хранились в различных местах вперемешку с мусором.

По результатам проверок межрайонный комитет направил предложения органам исполнительной власти и субъектам хозяйствования по наведению порядка и устранению нарушений.-0-